"Naupaka" in Coburg : Hawaiianisches Lokal eröffnet am Viktoriabrunnen

: Hawaiianisches Lokal eröffnet am Viktoriabrunnen Neues Restaurant bietet "Poke Bowls" an - "angepasst an unsere Breitengrade"

bietet an - "angepasst an unsere Breitengrade" "Ein schönes Lob": Betreiber freut sich über großen Kundenandrang

In Coburg hat mit dem Hawaiianer "Naupaka" ein ungewöhnliches Restaurant seine Pforten geöffnet. Für die Betreiber ist die Filiale am Viktoriabrunnen bereits der zweite Standort Nach Bayreuth wollen sie nun auch in Coburg die Gäste mit ihren "Poke Bowls" überzeugen.

Coburg: Neues Restaurant will mit hawaiianischer Spezialität punkten - "angepasst an unsere Breitengrade"

"Wir machen Poke Bowls, allerdings angepasst an unsere Breitengrade", erklärt Phillip Diller, der das Unternehmen zusammen mit Benedikt Döring betreibt, gegenüberinFranken.de. Während eine traditionelle Poke Bowl im Wesentlichen aus Reis und rohem Fisch bestehe, könne man beim "Naupaka" aus einer Vielzahl an Zutaten wählen und sogar seine ganz eigene Bowl kreieren.

"Im Mai letzten Jahres haben wir unseren ersten 'Naupaka' in Bayreuth eröffnet", berichtet Diller. Das erste Geschäftsjahr sei wie gewünscht gelaufen, heute zähle die Bayreuther Filiale rund 25 Mitarbeiter. Darum habe man jetzt den Schritt gewagt, in Coburg einen weiteren Standort zu eröffnen.

Die Idee, ausgerechnet hawaiianisches Essen anzubieten, kam den beiden Betreibern an ihrem ehemaligen Arbeitsplatz, einer Bar: "Einer unserer Mitarbeiter erzählte uns nach seinem Urlaub auf Hawaii vom dortigen Nationalgericht. Daraufhin kam uns die Idee, auch in Deutschland Poke Bowls zu verkaufen", so Diller.

"Naupaka" kommt auch in Coburg gut an: "Das ist doch ein schönes Lob"

Auch wenn man sich am Bayreuther Standort bereits auf eine beachtliche Zahl von Angestellten verlassen könne, habe man für das 'Naupaka' in Coburg laut Diller bisher nur einen Mitarbeiter eingestellt: "Auch wenn wir knapp 15 Plätze haben, ist unser Coburger 'Naupaka' zunächst hauptsächlich als To-go-Service gedacht."

Zwar plane man für die geplante Eröffnung des Lieferservice im Januar, weitere Arbeitskräfte einzustellen, bis dahin legen die beiden Betreiber jedoch erst einmal selbst Hand an: "Von der Bestellungsannahme über die Zubereitung bis zum Abkassieren machen wir alles, was im Arbeitsalltag halt so ansteht", so Diller.

Und die Mühe scheint sich auszuzahlen, denn offenbar haben bereits einige Coburger gefallen an der hawaiianischen Küche gefunden: "Seitdem wir vor etwas mehr als zwei Wochen eröffnet haben, sind manche Leute schon vier oder fünfmal hergekommen. Ich glaube, das ist doch ein schönes Lob."

Auch spannend: Frühstücken in Coburg - Diese Cafés laden zum gemütlichen Brunchen in der Veste-Stadt ein