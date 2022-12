Seit Juli 2021 existiert in der Nürnberger Luitpoldstraße 12 die Pizza- und Pastabar "Falco Manufaktur". Die Inneneinrichtung ist stimmig und modern, auf der Speisekarte stehen Pizzen mit den Namen "Sommerlust", "Bufala Bill" oder "Die schöne Sophia".

Trotz der damaligen schwierigen Coronazeiten, sei es "von Anfang an kontinuierlich bergauf" gegangen, wie Betriebsleiter Giovanni Falco gegenüber inFranken.de erklärt. Dennoch kam jetzt die Nachricht von einem Insolvenzverfahren an die Öffentlichkeit. Das möchte Falco nicht ohne Erklärung an seine Gäste stehen lassen.

Nürnberger "Falco Manufaktur" erklärt sich: Streitigkeiten führten zu Insolvenzverfahren

"Es ist richtig, dass ein Insolvenzverfahren beantragt werden musste. Das liegt aber nicht an unserem gut laufenden Restaurant, sondern an Streitigkeiten unter den bisherigen Gesellschaftern, [...]. Ich möchte aber betonen: Wir haben wie gehabt geöffnet und freuen uns über jeden Gast und wir arbeiten mit unserem konstruktiven Insolvenzverwalter gut zusammen."

Eine Schließung werde es nicht geben, so Giovanni Falco. "Wir haben ein tolles und motiviertes Team, das immer für unsere Gäste da ist und das auch bleiben wird. Es wird eine Lösung geben. Sobald diese Konturen angenommen hat, veröffentlichen wir ein offizielles Statement."

