Nürnberg: Patientin mit rührendem Dank an Krankenhaus-Koch - "Jeden Tag freue ich mich"

Nürnberg: St.-Theresien-Krankenhaus erhält rührenden Dankesgruß

erhält "Jeden Tag freue ich mich aufs Mittagessen“: Patientin schreibt Klinik-Koch

aufs Mittagessen“: Dickes Lob an Küchenchef - abwechslungsreiche Kost sorgt für Begeisterung

Über einen liebevollen Dankesbrief an das St.-Theresien-Krankenhaus in Nürnberg durfte sich am Mittwoch (21. Dezember 2022) das Personal der Einrichtung freuen. Demnach schrieb eine derzeit behandelte Patientin einen lobenden Gruß an das Küchenpersonal der Klinik: Seit über vier Wochen sei sie nun in dem Krankenhaus untergebracht - und jeden Tag freue sie sich auf das Mittagessen. Ein derartiges Lob höre das Team nicht zum ersten Mal, wie Anja Müller, die Pressesprecherin des Hauses, gegenüber inFranken.de verrät.

Nürnberger Krankenhaus: Abwechslungsreiche Küche sorgt bei Patienten regelmäßig für Begeisterung

Müller zufolge erhält das Küchenteam des St.-Theresien-Krankenhauses regelmäßig positive Rückmeldungen in Hinblick auf das Essen. "Unser Team gibt jeden Tag sein Bestes, um die Patientinnen und Patienten der Klinik zufriedenzustellen und ihnen ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten", hält die Sprecherin fest. Dabei spiele auch der Abwechslungsreichtum der Küche eine große Rolle: Neben vegetarischen und veganen Angeboten könne das Krankenhaus hier vor allem mit fernöstlicher Kost punkten.

"Unser Koch Hao kann immer wieder mit seinen asiatischen Gerichten überzeugen", so Müller - auch deshalb finde sie den Brief voller Lobsagungen an den Küchenchef mit vietnamesischen Wurzeln "total schön". Er kocht einfach mit Liebe und Leidenschaft, und das merkt man - aus diesem Grund kommt unser Spezialist für asiatische Küche auch so gut an.“ Der aktuelle Dankesgruß bestätigt dies augenscheinlich: Hier ist die Rede von "ausgezeichnet" schmeckendem Essen, von dem es aus Sicht der begeisterten Patientin ruhig "noch mehr davon“ geben dürfe.

Neben Hao leiste auch der Rest des Küchenteams ausgezeichnete Arbeit, erklärt Müller. Trotz der hohen Belastung der Krankenhäuser, Personalausfällen und einem festen Essensbudget halte das Team zusammen und gebe jeden Tag sein Bestes für Patientinnen und Patienten. Gesundheit gehe letztlich auch durch den Magen, sagt die Kliniksprecherin. Das Krankenhausessen sei deshalb wichtig. "Wir liefern jeden Tag um die 300 Essen, und jedes davon soll glücklich machen.“

Weihnachtszeit im Krankenhaus: Klinik verteilt selbstgemachte Lebkuchen an alle Kranken

Das Küchenteam habe sich "total über den Brief gefreut" und sei "wirklich begeistert" gewesen, berichtet Müller. Auch aufgrund des Umstands, dass Krankenhausessen generell eher in Verruf stehe. Umso mehr sei dann eine persönliche Danksagung an das Personal wert. Das Lob dient zugleich als Ansporn. Auch zukünftig wollen der Koch und seine Mitarbeiter die Patientinnen und Patienten mit "hausgemachten Köstlichkeiten" versorgen. Darunter auch die selbst hergestellten Lebkuchen, die in der Weihnachtszeit an alle Kranken verteilt werden.

Ebenfalls interessant: "Weihnachtswunder": Anonymer Wohltäter überrascht fränkisches Tierheim mit großzügiger Spende