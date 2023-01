Nürnberg: Neues Café "Pockets" am Hallplatz eröffnet

In Nürnberg hat das "Pockets" am Hallplatz 2 eröffnet - Betreiber Marcel Abudo berichtet im Gespräch mit inFranken.de, was es mit dem Namen des Cafés auf sich hat und, mit welchem besonderen Essenskonzept er überzeugen möchte.

"Ich steh' auf Backen, ich steh' auf Teig, ich steh' auf süße und herzhafte Sachen", erläutert Abudo. Ein Café zu eröffnen, in dem er diese Leidenschaft ausleben kann, habe deshalb nahe gelegen. Er bringe zudem bereits gastronomische Vorerfahrungen mit, denn er habe das "Deins & Meins"-Café in der Deutscherrnstraße 27 in Nürnberg eine Zeit lang mitbetrieben. "Pockets heißt übersetzt Teigtaschen", erklärt der 31-Jährige den Namen seines neuen Ladens, der am 5. Dezember 2022 offiziell Eröffnung gefeiert hat.

Es gebe keine feste Speisekarte, sondern saisonale Tageskarten - die Gäste können zwischen verschiedenen Variationen der Teigtaschen auswählen, so Abudo. Von Salami-Käse- über Tomate-Walnusspesto- bis hin zu Spinat-Ei-Füllung sei alles dabei. Das Café biete auch vegane und süße "Pockets" an, gemeinsam mit seinem Koch Khalid bereite der Café-Chef die Teigtaschen selbst zu. Kleine Beilagen wie Gemüse oder Coleslaw-Salat könnten ebenfalls dazubestellt werden. "Ich hatte das Konzept schon seit Jahren im Kopf", erklärt der 31-Jährige.

Bei der Einrichtung habe auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle gespielt: "Das komplette Interieur ist aus Sperrmüll zusammengestellt, unser Tresen stammt beispielsweise aus einem alten Kindergarten", berichtet Abudo. Bislang sei das Café in Nürnberg sehr gut angelaufen, berichtet der Betreiber. Das "Pockets" öffnet immer mittwochs bis samstags von 9 bis 18 Uhr.

