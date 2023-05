Kurz nachdem im Sommer 2021 das Ahrtal von einem verheerenden Hochwasser heimgesucht wurde, machte sich die Bevölkerungsschutz-Einheit des ASB-Kreisverbandes Nürnberg-Fürth auf den Weg nach Rheinland-Pfalz, um den betroffenen Menschen beizustehen.

Gestern wurden nun in Hausen bei Forchheim sechs der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus Nürnberg mit der Fluthilfemedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Wie der Landesverband Bayern e.V. des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) mitteilt, nahmen die Ehrungen die beiden ASB-Landesvorstandsmitglieder Norbert Tessmer und Dominik Blunck vor.

„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – frage, was du für dein Land tun kannst.“ Norbert Tessmer zitierte in seiner Rede den berühmten Ausspruch des ehemaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. „In diesem Sinne habt ihr euch in einer außergewöhnlichen Situation für das Land und die Menschen eingebracht, ganz im Sinne unseres ASB-Slogans ‚Wir helfen hier und jetzt‘.“

Insgesamt wurden im Zuge der Flutkatastrophe über 7000 Einsatzstunden durch Helferinnen und Helfer der nordbayerischen ASB-Verbände erbracht. Neben den Nürnbergern waren auch Bevölkerungsschutz-Einheiten des Arbeiter-Samariter-Bundes aus Bad Windsheim, Coburg, Erlangen, Jura und Schweinfurt vor Ort in Hausen. Die Helferinnen und Helfer des ASB München/Oberbayern werden im Rahmen einer eigenen Ehrung ausgezeichnet.