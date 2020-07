Nürnberger Seebühne am Dutzendteich: Ein Wochenende voller Konzerte unter freiem Himmel - mitten auf dem Wasser. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, wird es in Nürnberg ein Konzertwochenende am Dutzendteich geben. Von Freitag (31. Juli 2020) bis Sonntag (2. August 2020) werden auf einer Seebühne auf dem Gelände des Yacht-Clubs Nürnberg jeden Abend verschieden Künstler spielen. Die Gäste können die Konzerte vom See aus erleben - in eigenen, mitgebrachten Booten.

Um teilnehmen zu können, muss vorab ein Ticket für 20 Euro (plus Vorverkaufsgebühren) erworben werden. Diese sind online auf der Website des Kulturreferats Nürnberg zu finden sowie in der Verkaufsstelle des Verlags Nürnberger Presse in der Nürnberger Mauthalle. Ein Ticket gilt für ein Boot mit maximal zwei Personen. Damit darf man sein Boot dann an einer der drei festgelegten Anlagestellen zu Wasser lassen. Motorisierte Boote sind nicht zugelassen.

Party auf dem Wasser mit 200 Booten

Natürlich müssen die aktuellen Hygieneschutz-Bedingungen eingehalten werden: So sind etwa beim Anstehen an den Ein- und Aussteigestellen Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Außerdem sind sowohl an Land als auch auf dem Wasser zwischen den Booten die geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Voraussichtlich werden 200 Boote mit aktuell jeweils zwei Personen zugelassen.