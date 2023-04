Nürnberg: Modekette übernimmt geschlossene Humanic-Filiale - Eröffnung im Frühjahr 2024

Nürnberg: Modekette kündigt Einzug in geschlossene Humanic-Filiale an

" Bessere Lage " und " Größe der Fläche " - Unternehmen nennt Gründe für Umzug

" und " " - nennt für Store in der Breiten Gasse muss schließen - Sprecherin erklärt Entscheidung

Ende letzten Jahres musste die Humanic-Filiale in der Nürnberger Fußgängerzone nach knapp 17 Jahren schließen. inFranken.de berichtete damals ausführlich von der überraschenden Schließung. Seitdem stand die riesige Ladenfläche leer. Jetzt hat sich aber endlich ein Nachfolger gefunden. Wie eine Sprecherin erklärt, wird die schwedische Modekette H&M schon bald eine neue Filiale im früheren Humanic-Gebäude in der Karolinenstraße eröffnen. Auf Nachfrage von inFranken.de erläutert das Unternehmen, was in der Nürnberger Innenstadt geplant ist.

H&M kündigt große Veränderungen in der Nürnberger Innenstadt an: "nun beide in der Karolinenstraße"

"Wir planen, mit unserem Store in der Breiten Gasse in die Karolinenstraße umzuziehen", erklärt eine Sprecherin des Unternehmens jetzt gegenüber inFranken.de. "Diese Entscheidung haben wir aufgrund der besseren Lage und der Größe der Fläche getroffen", heißt es weiter. In der geplanten Filiale könne man der Kundschaft demnach "alle Konzepte und vor allem die Kinderabteilung besser präsentieren", teilt die Modekette mit.

Der neue Laden werde aber ebenfalls "ein Vollkonzepthaus" sein, heißt es vonseiten des Unternehmens. Auch in Zukunft wolle man demnach "Mode und Qualität auf nachhaltige Weise für die ganze Familie" anbieten. Die Eröffnung der neuen Filiale in der Karolinenstraße sei aktuell für Frühjahr 2024 geplant.

Der Laden in der Breiten Gasse werde indes schon bald verschwinden. "Nach dem Umzug werden wir weiterhin zwei Geschäfte in der Nürnberger Innenstadt haben, nun beide in der Karolinenstraße", erklärt eine Sprecherin von H&M.