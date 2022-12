Nürnberg vor 30 Minuten

Schuh-Filiale in Nürnberg überraschend geschlossen - Kette plant neuen Standort in Franken

Der Schuhladen Humanic in der Nürnberger Karolinenstraße hat überraschend zugemacht. Eine andere Filiale in Franken ist laut dem Unternehmen jedoch bereits in Planung.