Nürnberg: Todesdrohungen gegen Metzgermeister

"Werde dich durch den Fleischwolf drehen ": Frau hinterlässt unglaubliche Hass-Nachricht

Der Nürnberger Metzger Dirk Freyberger hat Todesdrohungen erhalten. "Anfeindungen ist man als Metzger schon immer ausgesetzt", berichtet der 38-Jährige im Gespräch mit inFranken.de. "Vor allem im Social-Media-Bereich erlebe ich immer wieder militante Veganer." Nun hat die offenkundige Feindseligkeit allerdings eine neue Stufe der Eskalation erreicht.

Nürnberger Metzger-Weltmeister am Telefon mit dem Tod bedroht: "Werde dich durch den Fleischwolf drehen"

Der Inhaber der 1958 gegründeten Familienmetzgerei Freyberger wurde nicht zuletzt durch seinen Sieg bei der diesjährigen Metzgerei-Weltmeisterschaft in den USA über die Grenzen Frankens hinaus bekannt. "Nach der WM hat eine Frau bei mir angerufen", erzählt Freyberger. In ihrer Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterließ sie laut Schilderung des Metzgermeisters übelste Beschimpfungen und Bedrohungen.

"Sie hat sich als medizinische Angestellte ausgegeben und gesagt: 'Wenn du ins Krankenhaus kommst, wirst du jämmerlich verrecken." In der Folge seien weitere unsägliche Sätze gefallen. "Sie hat unter anderem gemeint: 'Ich werde dich flachlegen, durch den Fleischwolf drehen und schlachten.'", schildert der fränkische Metzger die beispiellose Feindseligkeit in der hinterlassenen Botschaft.

Der 38 Jahre alte Nürnberger ist von Beruf wegen fleißig in den sozialen Medien unterwegs. Allein die Facebook-Seite seiner Metzgerei hat mehr als 6000 Follower. Häme und Angriffe gegen seine Person und seinen Berufsstand erlebe er indes vor allem auf seinem Youtube-Kanal. "Da heißt es zum Beispiel regelmäßig: 'Du arbeitest mit Leichenteilen, du bist ein Leichenzerstückler." Mitunter werde er auch als "Geisteskranker" beschimpft. Die zweifelhaften Kommentare lassen ihn laut eigenen Angaben in der Regel kalt. "Meistens nehme ich mir das nicht zu Herzen. Mit solchen Leuten kann man ohnehin nicht normal reden", betont Freyberger.

"Da hört für mich der Spaß auf": Nach Todesdrohungen ermittelt nun die Polizei

"Meist finde ich es lustig", hält der fränkische Metzger. Mit den Todesdrohungen übers Telefon sei nun allerdings eine Grenze überschritten worden. "Wenn das in die richtige Welt kommt, ist das was ganz anderes. Da hört für mich der Spaß auf." Zweimal habe er von der besagten Anruferin Hass-Nachrichten auf seinem Anrufbeantworter erhalten. "Die Frau war meines Erachtens nicht ganz bei Sinnen." Nachdem auf dem Telefondisplay eine Rufnummer angezeigt worden war, ermittelt dem Metzger zufolge nun die Polizei zu den Vorfällen.

Die Freude an seinem Job lässt sich der 38-Jährige auch durch die jüngsten drastischen Beleidigungen und Bedrohungen nicht verderben. "Mich spornt das ehrlich gesagt sogar an. Wenn man so viel Gegenwind bekommt, macht man etwas richtig", zeigt sich Dirk Freyberger überzeugt.

Neben ungerechtfertigten 1-Sterne-Bewertungen bei Google habe er auch viel positives Feedback infolge seines Sieges bei der Metzgerei-Weltmeisterschaft erhalten. Sein persönliches Fazit: "Der Zuspruch ist viel größer als der Gegenwind."

