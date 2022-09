Möhrendorf : Dorfmetzger Jürgen Reck gewinnt Wurst-Weltmeisterschaft

: Harter Wettkampf in den USA - "World Butchers Challenge" 2022 mit bayerischem Motto

- "World Butchers Challenge" 2022 Traditionsfleischer aus Nürnberg: Kapitän von "Team Germany" ebenfalls Franke

Kapitän von "Team Germany" ebenfalls Franke Diese Aufgaben mussten die Metzger-Weltmeister bewältigen

Erst kürzlich wurde Jürgen Reck zum dritten Mal Europameister der Metzger. Am vergangenen Wochenende konnte er seiner Trophäensammlung einen weiteren großen Titel hinzufügen. Der Inhaber der Metzgerei "Dorfmetzger Reck" in Möhrendorf bei Erlangen gewann mit dem deutschen Team "Butcher Wolfpack" die World Butchers Challenge in den USA.

Zwei fränkische Metzger gewinnen Wurst-Weltmeisterschaft in Kalifornien - "Hochleistungssport"

"Das Team Germany des Metzgerhandwerks hat den Weltmeistertitel bei der World Butchers‘ Challenge 2022 in Sacramento (USA) gewonnen", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das sechsköpfige Team, in dem mit Kapitän Dirk Freyberger, einem bekannten Metzger und Fleischsommelier aus Nürnberg, ein zweiter Franke vertreten war, sei am Samstagvormittag (3. September 2022) im Golden 1 Center Sacramento, in dem sonst die US-Basketballmannschaft der Sacramento Kings spiele, gegen Teams aus dreizehn anderen Nationen angetreten.

Darunter seien "namhafte Gegner aus Irland, Neuseeland, Australien, Frankreich, Italien oder den USA" gewesen. Seit 2019 habe sich das Team auf diesen Tag vorbereitet - pandemiebedingt sei der Wettkampf immer wieder verschoben worden. "In der vorgegebenen Zeit von dreieinhalb Stunden mussten unter anderem ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein ganzes Lamm und fünf Hähnchen zerlegt und zu Produkten verarbeitet werden. Hochleistungssport würden Fachleute dazu sagen", heißt es in der Mitteilung.

Beim Motto kann man durchaus von einem kleinen Heimvorteil sprechen - immerhin waren fünf von sechs Mitgliedern des deutschen Teams aus Bayern. Für ein "Oktoberfest" wurden nämlich unter einem kleinen Festzelt Steaks, Braten, Spezialitäten und Cuts präsentiert, wie das Team Germany erklärt. "Ein Bratenspieß drehte sich im Zelt und sogar einen kleinen Ofen hatte das Team dabei, um direkt vor Ort einen Leberkäs zu backen", heißt es. Im Anschluss seien die Produkte von 14 Kampfrichtern bewertet und teilweise verkostet worden. Im Sacramento Memorial Auditorium seien am Sonntagabend die Sieger verkündet worden.

Dorfmetzger Jürgen Reck aus Möhrendorf mit emotionalem Post - "ihr seid alle die Besten"

Neben der Gesamtleistung seien auch vier verschiedene Produktkategorien bewertet worden. "Auch von diesen konnte das Team allein drei Siege für sich verbuchen", heißt es - unter anderem für die "weltbeste Rindfleisch-Wurst" und für die "weltbeste Gourmet-Wurst".

Das gesamte Team habe "auf den Punkt die perfekte Leistung abgerufen. Dass uns in dieser bewegten Zeit ein solcher Triumph gelungen ist, macht mich unfassbar stolz. Hinter diesem Erfolg steckt sehr viel Arbeit", wird Metzger Freyberger aus Nürnberg zitiert.

Noch bevor die Jury am Sonntagabend (4. September 2022) das endgültige Ergebnis der Weltmeisterschaft bekannt gab, bedankte sich Jürgen Reck via Instagram bereits in einem emotionalen Post bei seinen Freunden, seiner Familie und seinem Team. "Ihr seid alle die Besten!", schreibt Reck. Weiter heißt es: "Egal wie es ausgeht, ich bin stolz, mit meinem Team Butcher Wolfpack dieses Spektakel gerockt zu haben". "Wir sind Weltmeister!", konnte die deutsche Auswahl dementsprechend wenig später über ihre Instagram-Seite verkünden.