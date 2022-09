Nürnberg: "Kulturoase 2022" kann nicht stattfinden - Konzertreihe fällt aus

Die "Kulturoase 2022" in Nürnberg fällt aus. Die Organisatoren haben die Konzertreihe schweren Herzens abgesagt. Der Grund: Der Verein Kulturoasis e.V. ist an keine Freifläche gelangt, auf der das mehrwöchige Event hätte stattfinden können. Die Veranstalter üben diesbezüglich harsche Kritik an der Stadt Nürnberg. Der Vorwurf: Die Stadt habe auf sämtliche Vorschläge in Hinblick auf einen geeigneten Veranstaltungsort mit Ablehnung reagiert. Zur Begründung seien teils "lächerliche Argumente" genannt worden, kritisiert ein Vereinsmitglied. Die Stadt weist die Schuld dagegen klar von sich - und kontert sogar.

"Kulturoase 2022" fällt aus: Nürnberger Konzertreihe kriegt von Stadt keine Genehmigung

Die sich über mehrere Wochen erstreckende Veranstaltungsreihe entstand infolge der Corona-Pandemie. Ziel ist es dem Trägerverein zufolge, der freien Szene Locations zur Verfügung zu stellen, um den kulturellen Akteuren die Chance auf einen Betrieb und finanziellen Verlustausgleich zu ermöglichen. Das Event fand erstmals 2020 im Marientorzwinger statt. Im vergangenen Jahr lockten die zahlreichen Konzerte die Besucher auf das ehemalige AEG-Gelände in der Muggenhofer Straße.

Heuer seien die Veranstalter allerdings trotz langer Suche nicht an eine entsprechende Freifläche herangekommen, auf der sie die "Kulturoase" hätten umsetzen können. Die Enttäuschung innerhalb des Vereins ist groß. "Das ist natürlich zermürbend", betont Kulturoasis-Mitglied Christof Seeger im Gespräch mit inFranken.de. "Unser Problem war, dass wir mit der Verwaltung immer wieder Schwierigkeiten hatten." Demnach seien alle Location-Vorschläge des Vereins von der Stadt Nürnberg abgelehnt worden. Die Argumente hätten variiert, das Resultat sei gleichwohl immer dasselbe geblieben. "Immer hieß es: Geht nicht, geht nicht, geht nicht", berichtet der 54-Jährige merklich frustriert.

Das AEG-Gelände sei inzwischen abgerissen. "Das war eine einmalige Sache", erklärt Seeger. Von der Stadt vermisst er im Gegenzug Lösungsansätze und Alternativvorschläge bezüglich einer geeigneten Veranstaltungsfläche. "Die erste Fläche haben wir schon im März angefragt". Doch die vorgeschlagene Location am Richard-Wagner-Platz sei vonseiten der Behörden nicht genehmigt worden. Auch für den städtischen Skulpturengarten in der Nähe des Neuen Museums gab es demnach kein grünes Licht.

"Dann zieht doch aufs Land": 54-Jähriger kann Belästigung von Anwohnern nicht nachvollziehen

Egal, ob Liegenschaftsamt, Baureferat oder Sör - stets habe die Stadt Einwände gegen die vorgeschlagenen Austragungsorte der diesjährigen Kulturoase gehabt oder zögerlich und behäbig reagiert. Als Argumente für eine Absage sei unter anderem der marode Zustand der Lokalität genannt worden - oder die Störung von Anwohnern. "Das macht mich immer total wütend", sagt der 54-Jährige mit Blick auf Beschwerden von Innenstadtbewohnern. Die Musik sei schon um 22 Uhr zu Ende, die Besucher bis 23 Uhr vom Platz, hält Seeger fest. Sein Vorschlag an die Anwohner, die in einer Großstadt leben: "Dann zieht doch aufs Land."

Ein anderes Mal habe die Gefährdung von Bäumen eine Erlaubnis für das geplante Event verhindert. "Das Argument ist dermaßen lächerlich", schimpft Seeger. "Wieso kann dann 'Rock im Park' stattfinden? Gibt es da keinen Baumbestand?", fragt er rhetorisch. Fortlaufend habe es von Behördenseite abschlägige Antworten gegeben.

Die Enttäuschung unter den Vereinsmitgliedern wiegt schwer. "Dieses Jahr sehen wir uns leider mit der Situation konfrontiert, dass Flächen zwar da sind, diese zu nutzen aber sehr mühsam und wohl nicht gewollt wird", schreiben die Kulturoasis-Verantwortlichen auf ihrer Facebook-Seite.

Stadt Nürnberg bezieht Stellung zu Vorwürfen - und kontert: "Auf angebotene Alternativfläche nicht eingegangen"

Die Stadt Nürnberg verteidigt derweil ihr Vorgehen und wehrt sich gegen die ihr entgegengebrachten Vorwürfe. "Der Verein Kulturoasis e.V. hat für das Jahr 2022 unter anderem den städtischen Skulpturengarten in der Nähe des Neuen Museums angefragt", erklärt Andreas Schade vom Geschäftsbereich Kultur der Stadt gegenüber inFranken.de. Diese und andere vom Verein benannte öffentliche Flächen hätten aus verschiedenen Gründen nicht mit der "umfangreichen Eventkonzeption" über eine Dauer von drei Wochen in Einklang gebracht werden können.

Als Argumente nennt der wissenschaftliche Mitarbeiter etwa die Flächengröße, Belange der Feuerwehr, Fluchtwege, vorhandene technische Ausstattung oder den Baum- und Grünflächenschutz. "Auf die von der Stadt angebotene Alternativfläche im nahen Umfeld zum Skulpturengarten ist der Verein nicht eingegangen", betont Schade zugleich.

Im Vorjahr seien durch einen Beschluss des Kulturausschusses Sondermittel in Höhe von insgesamt 100.000 Euro zur Förderung von Open-Air-Veranstaltungen lokaler Kulturinitiativen zur Verfügung gestellt. "Hiervon wurde ein nicht unerheblicher Betrag durch Kulturoasis e.V. beansprucht", konstatiert Schade. Auch 2022 sei eine Förderung des Vorhabens des Vereins in Höhe von 20.000 Euro bewilligt worden. Eine darüber hinausgehende "verstetigte Förderung" von Kulturoasis in Höhe von jährlich 20.000 Euro sei überdies beantragt.

"Sind frustriert, aber nicht desillusioniert": Veranstalter hoffen auf "Kulturoase 2023"

"Zudem finden bereits erste Gespräche zwischen Stadtverwaltung und Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertretern statt, um für das Vorhaben einer 'Kulturoase' im Jahr 2023 einen geeigneten Ort zu ermitteln", teilt Schade mit.

An einer Neuauflage der Nürnberger Konzertreihe halten auch die Veranstalter fest - trotz der negativen Erlebnisse in diesem Jahr. "Wir sind frustriert, aber nicht desillusioniert", zeigen sich die Verantwortlichen auf Facebook kämpferisch.

Auch Christof Seeger spricht im Interview mit inFranken.de von "Zermürbung". Dennoch betont auch er: "Wir werden aber nicht aufgeben, sondern es weiter versuchen."

