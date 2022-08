Rock im Park 2023: Preiserhöhung bei Tickets sorgt für Unmut

Das Festival Rock im Park konnte in diesem Jahr rund 75.000 Besucher*innen verzeichnen. Das Datum für das neue Jahr steht bereits fest: Vom 2. bis 4. Juni 2023 wird das Zeppelinfeld in Nürnberg zur Bühne für etliche Künstler*innen. Ab Mittwoch (24. August 2022) werden bereits die ersten Early-Bird-Tickets angeboten. Die Preise sorgen bei den potenziellen Besucher*innen jedoch für Unmut.

Preiserhöhung bei Rock im Park: Knapp 270 Euro kostet ein Ticket für 2023

Das Festival-Ticket für Rock im Park 2023 kostet 268 Euro - 69 Euro mehr als die Tickets in der ersten Preisstufe aus 2020. Vielen potenziellen Besucher*innen ist das zu teuer: "Ich will dort campen, nicht bauen", beschwert sich ein Facebook-User. "Hätte zumindest die ersten Bandankündigungen mit erwartet", kritisiert ein anderer, weil das Line-Up der Festival-Geschwister bisher noch leer ist. Während für das Zwillingsfestival Rock am Ring auf dem Nürburgring regelmäßig auch Tickets ohne Camping-Pass angeboten werden, ist das bei Rock im Park nicht der Fall.

Auch dafür erntet der Veranstalter, die Argo Konzerte GmbH, Kritik: "Nürnberg ist eine Großstadt, da gibt es mit Sicherheit tausende Besucher, die pendeln", argumentiert ein Facebook-User. Als Grund dafür vermutet die Community: "Es würde dem Veranstalter viel Kohle durch die Lappen gehen". Die Tickets sind seit Mittwochmorgen (24. August 2022) um 10 Uhr im Online-Shop erhältlich.

Durch den Preis wissen jedoch schon jetzt einige Fans, dass sie auf das Festival 2023 verzichten wollen: "Und damit bin ich zum ersten Mal seit vielen Jahren raus und gehe lieber für denselben Preis auf zwei andere Open-Airs", kommentiert ein User missmutig. Dass der Zugang zu Duschcamps jetzt bei allen Tickets inklusive ist, hilft dabei nicht.

Trotzdem ist und bleibt Rock im Park ein allgemein äußerst beliebtes Festival: "Alle am Meckern und nächstes Jahr wird doch wieder voll sein", zieht ein weiterer Kommentator sein Resümee.