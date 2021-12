Nürnberg: Traditionsgasthof Mauthalle stand über eineinhalb Jahre leer

Neueröffnung im Dezember: Restaurant "Tucher Mautkeller" mit fränkischen Speisen und eigenem Bier

Adresse, Speisekarte, Öffnungszeiten und mehr: Was du wissen musst

Schon seit März 2020 herrschte im Keller der Mauthalle in Nürnberg kein Betrieb mehr. Der damalige Gastronom des "Barfüßer" hört aus Altersgründen auf. Doch nun haben am 7. Dezember 2021 die Brüder Andreas und Simon Röschke das Geschäft im "Tucher Mautkeller" am Hallplatz 2 aufgenommen.

Nürnberg: Fränkische Bierliebhaber eröffnen erstes eigenes Restaurant - in historischem Mautkeller

Als Eventmanager hätten sie "schon immer" Gäste bewirtet, erklärt Andreas Röschke inFranken.de. Dazu gehörten bisher zum Beispiel der Opernball in Nürnberg oder der Autokino-Sommer. "Es war schon immer unser Traum, ein eigenes Restaurant zu haben. Und der ist jetzt in Erfüllung gegangen", so Röschke. Dieser Traum habe verschiedene Ursprünge, führt er weiter aus. "Zum einen haben wir eine starke Verbundenheit zur fränkischen Küche und zum anderen sind wir große Bierliebhaber", sagt er.

Erkennbar sind diese beiden Leidenschaften auch im Angebot ihre Restaurants. Auf der Karte stehen zum Beispiel typische Gerichte aus der fränkischen Küche wie Schäufele oder Sauerbraten, aber auch Spezialitäten wie Nürnberger Bratwürste oder Saure Zipfel. "Das Besondere ist, dass unser eigenes Bier direkt im Haus gebraut wird. Wir haben zwei Kessel im Restaurant stehen", erklärt Röschke. "Zum einen gibt es ein Rotbier, das ist unfiltriert, und ein Helles. Das sind eigene Rezepturen und die gibt es auch nur hier."

Eine weitere Besonderheit des Restaurants seien die Räumlichkeiten selbst. "Es ist ein sehr historischer Keller, die Grundmauern sind von 1498", so der Gastronom. "Das Gemäuer ist wunderschön, es ist so ein toller Saal mit der Architektur", schwärmt er. Außerdem biete der Keller Platz für 600 Gäste. "Der Keller schreit richtig danach, ihn mit Leben zu füllen." Sich nun endlich den großen Traum erfüllen zu können, sei "fantastisch". "Wir bekommen so viel Zuspruch", erzählt er begeistert. "Die Gäste sind begeistert, das ist einfach wunderbar."

"Tucher Mautkeller" in Nürnberg: "Weihnachtsfrühschoppen" und weitere Events geplant

Bis dahin war es aber ein langer Weg. "Die Vorbereitung hat zweieinhalb oder drei Jahre gedauert", sagt Röschke. "Wir mussten entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen soll, welche Lieferanten wir nehmen, welches Geschirr und welche Gläser, die Infrastruktur mit Angestellten und so weiter musste aufgebaut werden. Man fängt mit einem leeren Papier an, auf dem erst alles skizziert werden muss."

Die große Eröffnung des Restaurants ist erst im neuen Jahr geplant. Dann sollen dort auch Events stattfinden, wie es an Heiligabend der "Weihnachtsfrühschoppen" vormacht. "Das ist dann mit Politikern und Nürnbergern, dass sie mal wieder rauskommen und einfach bei Bratwürsten oder Sauren Zipfeln und vielleicht einem Bier beisammensitzen", erklärt Röschke die Planung. Geöffnet hat das Restaurant an diesem Tag dann von zehn bis 14 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils von elf bis 14 Uhr. Normalerweise gelten diese Öffnungszeiten:

Montag: Ruhetag

Dienstag bis Freitag: 17 bis 22 Uhr

Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: Ruhetag

Der "Tucher Mautkeller" ist nicht der einzige Traum, der im Dezember in Nürnberg in Erfüllung gegangen ist. Hoang Long Phan hat in der Südstadt sein erstes eigenes asiatisches Restaurant eröffnet - mit der bekannten "Winkekatze" als Namensgeber.