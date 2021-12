Nürnberg: Neues asiatisches Restaurant "Lucky Neko" eröffnet

Mit Eröffnung geht für Geschäftsführer großer Traum in Erfüllung

für Geschäftsführer Das steht auf der Speisekarte des "Lucky Neko"

Seit Dienstag (14. Dezember 2021) ist Nürnberg um ein asiatisches Restaurant reicher. An diesem Tag eröffnete Hoang Long Phan sein "Lucky Neko" in der Gugelstraße 125. Der Name ist abgeleitet von der bekannten "Winkekatze", die auf japanisch "Maneki-Neko" heißt und oft auch als "Glückskatze" bezeichnet wird.

Nürnberg: Neues asiatisches Restaurant "Lucky Neko" setzt auf gesundes Essen

"Noch haben wir nicht so viele Gäste, weil das Restaurant ganz neu ist", erklärt der Geschäftsführer inFranken.de. Auch Corona spiele dabei eine Rolle, vermutet er. "Anfangs ist alles schwer. Aber ich bin auch sehr stolz. Es war immer mein Traum, ein eigenes Restaurant zu haben." Den konnte er sich nun endlich erfüllen.

Auf der Speisekarte des "Lucky Neko" stehen Sushi, Poke Bowls, Suppen wie Ramen oder Pho, thailändische Curry-Klassiker, vietnamesische Wok-Gerichte und verschiedene Nachspeisen. "Unser Essen ist sehr gesund, ohne Öl oder Schweinefleisch", sagt Phan. "Das garantieren wir."

Das "Lucky Neko" versucht, mit besonderen Aktionen mehr Gäste anzulocken. "In der ersten Woche gibt es zehn Prozent Rabatt für alle Neukunden. Und das Mittagsmenü von 11.30 bis 14.30 Uhr ist auch billiger", so der Geschäftsführer. Die bisherigen Gäste seien "zu 90 Prozent" sehr zufrieden gewesen, freut er sich. Jetzt hofft er darauf, sein Restaurant bekannter zu machen und mehr Gäste bedienen zu können.

