Am Dienstagnachmittag (22. Februar 2022) hat sich in der Nürnberger Südstadt eine heftige Auseinandersetzung ereignet. Daran beteiligt waren laut Polizeibericht vom Mittwoch zwei Männer. Gegen einen 48-Jährigen wurde inzwischen Haftantrag gestellt.

Gegen 17.15 Uhr gerieten die beiden Männer im Alter von 47 und 48 Jahren in Bereich der Straßenbahnhaltestelle in der Dianastraße in Streit. Der Grund für den Streit ist noch unklar. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 48-Jährige schließlich seinen Kontrahenten zu Boden gebracht und dort mehrmals mit seinen Füßen gegen dessen Kopf getreten haben.

47-Jähriger kommt mit mehreren Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet, konnte der Angreifer noch vor Ort festgenommen werden. Das 47 Jahre alte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. "Der 47-Jährige erlitt mehrere Kopfverletzungen, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr", heißt es seitens der Polizei.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. "Aufgrund der potenziell lebensbedrohlichen Gefährlichkeit von Fußtritten gegen den Kopf, übernahm die Nürnberger Mordkommission noch am Abend die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts", teilt die Polizei weiter mit.

Der 48-jährige Tatverdächtige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Nürnberger Mordkommission unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.