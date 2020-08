Nürnberg 27.08.2020

Stromschlag

"Lost Places"-Date endet mit 15.000-Volt-Stromschlag - Mann (30) erleidet schwere Verbrennungen

Am Dienstagabend ist ein 30-jähriger Mann bei der Besichtigung eines sogenannten "Lost Place" in Nürnberg schwer verletzt worden. Er war auf einen abgestellten Güterwagen geklettert und geriet zu nah an die Oberleitung.