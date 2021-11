Nürnberg: Lidl-Filiale in Gebersdorfer Straße 290 mit neuem Filialauftritt

in Gebersdorfer Straße 290 Wiedereröffnung naht: Markt macht am Donnerstag (18. November 2021) wieder auf

Markt macht wieder auf Sortiment wird vergrößert: Discounter verspricht mehr Auswahl an Frische-Produkten

Discounter verspricht mehr Auswahl an Frische-Produkten Rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche - über 100 Parkplätze

Die Lidl-Filiale in der Gebersdorfer Straße 290 in Nürnberg hat derzeit geschlossen. Der Discounter lässt die Räumlichkeiten gerade rundum erneuern. Die Arbeiten sollen aber schon in Kürze abgeschlossen sein, berichtet Lidl. Die Filiale öffnet wieder am 18. November - inFranken.de verrät, was die Kundinnen und Kunden im neugestalteten Markt erwartet.

Nürnberg: Lidl-Filiale in Gebersdorfer Straße öffnet am 18. November

Bei der Neugestaltung gehe Lidl noch konsequenter auf die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten der Kunden ein, verspricht der Discounter in einer Pressemitteilung. Die Filiale in der Gebersdorfer Straße richte sich demnach komplett entlang der Kundenbedürfnisse aus. Der erste Kunde erhalte anlässlich der Wiedereröffnung einen 20-Euro-Einkaufsgutschein.

Insbesondere das Frische-Sortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhalte laut Ankündigung des Discounters mehr Fläche. "Auf diese Weise kann Lidl den Kunden in diesem wichtigen Sortimentsbereich eine noch größere Auswahl an frischen Qualitätsprodukten anbieten", heißt es vonseiten Lidls.

Zur "schnellen und einfachen Orientierung in der Filiale" sei zudem zur Kennzeichnung der Produktkategorien eine eindeutige Beschilderung oberhalb der Regale angebracht.

Öffnungszeiten & Co. - die neugestaltete Lidl-Filiale im Überblick

Adresse: Gebersdorfer Straße 290, 90449 Nürnberg

Gebersdorfer Straße 290, 90449 Nürnberg Verkaufsfläche: Circa 1000 Quadratmeter

Circa 1000 Quadratmeter Anzahl der Parkplätze: 103

103 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr

Erst im Oktober hatte in Nürnberg der Lidl-Markt in der Kallmünzer Straße nach einer Neugestaltung seine Tore wieder geöffnet.