Nürnberg: LED-Technik zum Energiesparen - Straßenbeleuchtung wird schneller als geplant umgerüstet

Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, rüstet sie ihre Straßenbeleuchtung schneller als ursprünglich geplant auf neue, energiesparende LED-Technik um. Das hat der Werkausschuss des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) in seiner Sitzung am Mittwoch, 19. April 2023, beschlossen. Ab 2024 werden jährlich rund 6 500 Leuchten auf LED-Technik umgerüstet. Damit ist die Straßenbeleuchtung dann nach fünf Jahren vollständig umgestellt. Auch während der Umrüstung wird gewährleistet, dass Ausfälle von Leuchten jederzeit behoben werden können.

Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel: „Mit einem Anteil von 30 bis 40 Prozent am städtischen Stromverbrauch ist die Straßenbeleuchtung ein wesentlicher Faktor auch im städtischen Haushalt. Die Entscheidung für eine schnellere Umrüstung bedeutet zwar höhere Anfangsinvestitionen in den nächsten fünf Jahren. Aber die Kosten sind insgesamt geringer und die Einsparungen deutlich höher als bei der ursprünglich angedachten Umrüstung über 20 Jahre. Dabei sprechen wir von finanziellen Einsparungen ebenso wie von CO2- und natürlich Energieeinsparungen. In 20 Jahren können wir über 134 Millionen Kilowattstunden Strom einsparen – das entspricht dem jährlichen Energieverbrauch von rund 33 500 Privathaushalten. Ich freue mich sehr, dass diese Entscheidung für den Klimaschutz und für die Stadt gefallen ist.“

Die dem Beschluss zugrundeliegende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zeigt bei einer schnellen Umrüstung Einsparungen von 33 bis 52 Millionen Euro in 20 Jahren auf, bei einer langsamen Umrüstung betragen die Einsparungen hingegen lediglich elf bis 26 Millionen Euro, jeweils abhängig von der Strompreisentwicklung. Auch die Kosten für die Umrüstung unterscheiden sich: Sör geht bei der schnellen Umrüstung von Investitionen in Höhe von rund 13,6 Millionen Euro in fünf Jahren aus. Bei einer länger dauernden Umrüstung ist in insgesamt 20 Jahren mit rund 20,2 Millionen an Investitionen zu rechnen.

Mit der schnelleren Umrüstung wird das Risiko minimiert, dass alte Leuchtmittel nicht mehr verfügbar sind, bevor die Umstellung abgeschlossen ist. Darüber hinaus ist der flächendeckende Einsatz von LED-Technik mit standardisierten Schnittstellen und Protokollen notwendig für eine mögliche künftige Nutzung moderner, intelligenter Steuerungssysteme. Anfang 2023 wurden bereits rund 12 000 der etwa 49 000 Straßenleuchten in Nürnberg mit LED-Technik betrieben. Diese ist hocheffizient, langlebig und mit einer Lichtfarbe von 3 000 Kelvin insektenfreundlich, so die Stadt.