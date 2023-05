Nürnberg : Outdoor-Laden Fietzophren muss nach rund 37 Jahren schließen

: "Ein Laden mit Herz und Seele ": Inhaber berichtet von Geschichte des Geschäfts

": Inhaber berichtet von "Alle sehr traurig": Kunden reagieren bestürzt auf Verkündung

Der beliebte Outdoor-Laden Fietzophren in Nürnberg muss am 1. Mai 2023 nach rund 37 Jahren schließen. Inhaber Nicolas Handke, der den Laden 2022 nach dem Tod des langjährigen Inhabers Ralph Pfeiffer übernommen hatte, berichtet von einem Geschäft mit viel Geschichte - und einer traurigen Stammkundschaft.

Nürnberger Kult-Outdoorladen muss schweren Herzens schließen - "haben das gelebt, was sie verkaufen"

"Da sind viele ungünstige Umstände zusammengekommen", erklärt Handke gegenüber inFranken.de. "Klar, die Pandemie hat dem Laden schon zugesetzt", erzählt er. Unter anderem hatte der Kletterblock nach dem Tod des ehemaligen Chefs von "schwierigen Fahrwassern" geschrieben und dazu aufgerufen, kräftig in dem Kult-Geschäft einzukaufen. Wer Outdoor-Abenteuer in der Nähe sucht und bereits eine Ausrüstung besitzt, kann sich zum Beispiel mit den VGN-Freizeitlinien zu Wander-Hotspots in Franken bringen lassen.

Doch letztlich sei der Grund für die Schließung, dass das Geschäft die Kündigung der gemieteten Räumlichkeiten erhalten habe. "Wenn die Schließung durch ist, werden wir einen Kassensturz machen und dann schauen, wie es weitergeht", erklärt der Fietzophren-Geschäftsführer jetzt. "Vielleicht probieren wir es hier in der Gegend an anderer Stelle einfach nochmal", sagt er. Versprechen könne er das aber noch nicht, betont er.

"Ich muss die Geschichte jeden Tag gefühlt hundertmal erzählen", berichtet Handke. Die Reaktion sei dabei jedes Mal die gleiche: "Die Kunden sind alle sehr, sehr traurig", erklärt er. Viele kämen sogar extra nochmal vorbei, um sich gebührend zu verabschieden. Das spiegle auch den Charakter des kleinen Ladens wider. "Für mich ist das ein Laden mit Herz und Seele", schwärmt Handke. "Die Leute haben einfach das gelebt, was sie verkaufen", sagt der Nürnberger Fietzophren-Inhaber stolz.