Wie der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) mitteilt, geht es am 1. Mai wieder los: Insgesamt 29 Freizeitlinien des VGN starten in die Sommersaison. Die Linien, die größtenteils nur im Sommer fahren, bringen Fahrgäste zu bekannten touristischen Zielen, aber auch in entlegenere Ecken im VGN-Gebiet. Der Vorteil: Das Auto kann zuhause stehen bleiben. So ist man flexibel und nachhaltig unterwegs und kann zum Beispiel Touren wandern, die keine Runde ergeben. Auch der sorglose Besuch im Biergarten oder der Heckenwirtschaft ist gesichert, wenn man nicht selbst am Steuer sitzt. Bei den Freizeitlinien im Fränkischen Weinland gibt es Einschränkungen wegen einer Großbaustelle.

„Mit unserem Familienangebot TagesTicket Plus für bis zu sechs Personen und der Möglichkeit zur Fahrrad- und Hundemitnahme wird der Ausflug besonders günstig. Natürlich gilt aber auch das Deutschlandticket ab Mai in unseren Freizeitbussen“, erklärt Anja Steidl, VGN-Geschäftsführerin. „Wer noch ein schönes Ausflugsziel für eine Wandertour oder einen Städtetrip sucht, kann sich unter vgn.de/freizeit über 400 Freizeittipps ansehen und diese nach den individuellen Interessen filtern und auswählen. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.“

Überblick und Betrieb

Auf vgn.de/freizeitlinien findet sich ein Überblick aller Linien. Hier kann außerdem nach Wochentagen mit Betrieb, Fahrradmitnahme oder Region gefiltert werden. Die Übersichtsbroschüren stehen bequem als Download zur Verfügung und enthalten neben den Fahrplänen jeweils kompakte Infos zu den angefahrenen Orten sowie Tipps zu Einkehrmöglichkeiten und Hinweise zu Wander- und Radtouren. Vom 1. Mai bis 1. November fahren die Freizeitlinien größtenteils am Wochenende und an Feiertagen. Einige Buslinien verkehren auch ganzjährig, manche nur an Samstagen.

Einschränkungen im Fränkischen Weinland

Wegen Bauarbeiten am Schienennetz zwischen Nürnberg und Würzburg verbunden mit einer Totalsperre entfallen vom 26. Mai bis 11. September die Linien 107 (Mainschleifen-Express), 108 (Dorfschätze-Express) und 109 (Bocksbeutel-Express).

Fahrradmitnahme in einigen Linien möglich

Die Kombination von Radfahren – ob mit Mountainbike, E-Bike oder Stadtrad – und Bus- und Bahnfahren bietet viele Vorteile. Einerseits kommen Radelnde leichter zur Haltestelle. Andererseits erweitert es den Radius, wenn man beispielsweise für die Rückfahrt der Fahrradtour den Bus nutzen kann. Deshalb sind einige der VGN-Freizeitbusse mit Fahrradanhänger oder -träger unterwegs. Mitnehmen können Radelnde ihr Zweirad aktuell in einem Anhänger mit 16 Stellplätzen im

Fichtelgebirgs-Express I (Linie 329)

Steigerwald-Express (Linie 990)

der Schlösserlinie (Linie 399.1)

und der Bier- und Burgenlinie (Linie 399.2).

Ein Heckträger mit fünf Stellplätzen ist vorhanden im

Fichtelgebirgs-Express II (Linie 369)

Burgenwinkel-Express (Linie 1159)

Bier-und-Wein-Express (Linie 1169)

und Kanal-Altmühl-Express (Linie 515).

Je nach Platzangebot ist eine Mitnahme teilweise auch in weiteren Linien im Fahrzeug selbst möglich. Ob der Transport von E-Bikes möglich ist, hängt von den technischen Gegebenheiten und der Art des Fahrrads ab. Hier empfiehlt es sich, die Bedingungen im Vorfeld telefonisch zu klären. Ebenfalls vorab anmelden sollte sich, wer in einer größeren Gruppe unterwegs ist. Die Rufnummern der zuständigen Verkehrsunternehmen sind im jeweiligen Linienprospekt zu finden. Wer mit dem Deutschlandticket unterwegs ist, braucht bei Fahrradmitnahme eine Kinderfahrkarte für die entsprechende Strecke oder eine Fahrrad-Tageskarte Bayern für das Rad.

Alle Informationen zur Radmitnahme unter vgn.de/ratgeber/fahrrad.

Alle Informationen zu den Freizeitlinien unter vgn.de/freizeitlinien.