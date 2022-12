Küchenquelle-Insolvenz: Verzweifelte Kundin wartet auf Lieferung

Bereits über 10.000 Euro angezahlt - "immer wieder vertröstet"

- "immer wieder vertröstet" Händler unterbreitet "Angebot" : Kundschaft soll Küche gegen hohen Aufpreis erhalten

: Kundschaft soll "Kunden sollten sich überlegen": Verbraucherzentrale äußert sich zu Rechtmäßigkeit

Eigentlich hatte Jutta Lindner ein gutes Gefühl, als sie am 22. Juni 2022 den Kaufvertrag für ihre neue Küche unterschrieb, erzählt die 61-Jährige gegenüber inFranken.de. "Bei Küchenquelle hatte ich bereits vor langer Zeit bestellt und eigentlich Vertrauen in das Unternehmen", erzählt sie. Doch dieses sei nun nachhaltig beschädigt. Denn der bekannte Küchenhändler aus Nürnberg hat am Mittwoch (23. November 2022) Insolvenz angemeldet - und wie viele Kunden und Kundinnen wartet Lindner auch rund sechs Monate später noch auf ihre Lieferung.

Kundin von Küchenquelle "immer wieder vertröstet" - 61-Jährige bangt um mehr als 10.000 Euro

"Der Berater, den ich auch aus dem Ort kenne, kam zu mir nach Hause, dort habe ich mir das Modell ausgesucht und nach meinen Wünschen konfiguriert", so die 61-Jährige aus Bernau bei Berlin. Anfang Juli habe sie dann eine Anzahlung von 5750 Euro geleistet. "Wie im Vertrag vorgesehen, habe ich dann Ende September weitere 4600 Euro gezahlt, als ich Bescheid bekam, dass die Küche fertiggestellt wurde." Die restlichen 1150 Euro sollten dann nach Lieferung und Aufbau fällig werden, erklärt sie.

"Doch dann kam plötzlich nichts mehr. Mitte Oktober habe ich dann bei Küchenquelle angerufen. Dort hieß es im Call-Center, ich müsste dem Unternehmen noch eine Woche länger Zeit geben. Danach wurde ich immer wieder vertröstet. Als es Anfang November noch keine neuen Informationen gab, ist mir manchmal der Gedanke kommen, ob es die Küche überhaupt gibt", erzählt Lindner. Dann habe sie eine Nachricht erhalten, dass ihre Küche in einem Lager in Bernau stehe - obwohl diese für einen anstehenden Umzug in eine neue Wohnung nach Nordrhein-Westfalen gedacht gewesen sei.

"Dann hieß es, die Küche soll am 6. Dezember geliefert werden. 12 Tage vor Lieferung wurde dann Insolvenz angemeldet", schildert Lindner. In E-Mails, die inFranken.de vorliegen, wurde Lindner kurz darauf von der Montagefirma informiert, dass "keine weiteren Küchen ausgeliefert und montiert werden dürfen". Sie ist verzweifelt. "Ich bin völlig machtlos. 10.000 Euro, das ist ja was. Die Verantwortlichen werden ja schon länger wissen, dass es in Richtung Insolvenz ging, da verstehe ich nicht, warum man weiter verkauft", so Lindner.

Forderung: Küchenquelle will liefern - aber mit 10 bis 30 Prozent Aufschlag

Jutta Lindner ist nicht die einzige Kundin bei Küchenquelle, die von Problemen berichtet. Unsere Redaktion haben nach der Insolvenzmeldung mehrere Nachrichten von Betroffenen erreicht, in den sozialen Medien gibt es sogar Gruppen mit Tausenden Mitgliedern, die ihrem Ärger zu nicht gelieferten Bestellungen Luft machen. Im Zuge der Insolvenz hatte der zuständige Verwalter angekündigt, zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen es möglich sei, dass die Kundschaft ihre Küchen auftragsgemäß erhalte. Am Montag, 12. Dezember 2022, hat Küchenquelle die Ergebnisse der Prüfung verkündet.

Man könne nun "die ersten Küchen an ihre Kunden ausliefern". Dafür müssten jedoch "zuerst die Sicherungsrechte der Lieferanten abgelöst und die Kosten der Lieferung und Montage bezahlt werden", so das Unternehmen. Voraussetzung sei daher, "dass die Kunden eine Zuzahlung leisten". Die Zusatzkosten, die sich "je nach Küchenmodell und bereits gezahlter Anzahlung im Bereich zwischen 10 Prozent und 30 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises bewegen" würden, müssten an die Kunden weiterberechnet werden, "da der vorläufige Insolvenzverwalter im Verfahren aus rechtlichen Gründen keine Verluste machen darf und einzelne Gläubiger im Verfahren nicht bevorteilen darf", heißt es.

"Uns ist bewusst, dass die Zuzahlung für die Kunden nicht einfach ist und einige Kunden vor große finanzielle Herausforderungen stellt. Aber nur unter dieser Bedingung ist eine Auslieferung möglich", wird Insolvenzverwalter Patrick Mayerle zitiert. Der Kundschaft entstehe "durch die Mehrzahlung ein finanzieller Nachteil". Diese Mehrzahlung könnten die Kunden nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Insolvenztabelle anmelden und erhielten dann daraus nach Abschluss des Verfahrens eine Zahlung in Form einer Insolvenzquote. "Wie hoch diese Insolvenzquote sein wird, kann noch nicht vorhergesagt werden", so Mayerle.

"Zunächst keine Möglichkeit": Verbraucherzentrale dämpft Hoffnung der Küchen-Besteller

Aber sind Verträge, in denen ein Großteil des Produkts bereits gezahlt werden muss, bevor geliefert wird, überhaupt rechtmäßig? "Es ist rechtlich nicht zu beanstanden, dass gerade bei Küchenlieferverträgen Vorauszahlungen geleistet werden, denn auch die Hersteller müssen in Vorleistung gehen", erklärt Simone Bueb, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bayern zu dem Fall. "Welche Höhe wie vereinbart wurde, ist im Sinne der Privatautonomie nicht angreifbar, außer eine solche Regelung würde gegen die guten Sitten verstoßen, was hier nicht der Fall ist", so Bueb.

Ob Küchenquelle rechtmäßig gehandelt habe, unter anderem der betroffenen Jutta Lindner noch im Juni 2022 eine Küche zu verkaufen, müsse "im Einzelfall entschieden werden", erklärt sie. Denn: "Uns ist nicht bekannt, ob die Insolvenz im Juni 2022 bereits absehbar war." Auch die Hoffnung darauf, möglichst viel der Anzahlung zurückzuerhalten, dämpft die Verbraucherzentrale. "Nach insolvenzrechtlichen Vorschriften hat die Kundin zunächst keine Möglichkeit, das Geld wiederzuerlangen, denn das fließt in die Insolvenzmasse", so Bueb.

"Aber der Insolvenzverwalter scheint ja ausliefern zu können und macht konkrete Vorschläge. Ansonsten werden alle Gläubiger angeschrieben, können ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden und erhalten nach einiger Zeit einen prozentualen Anteil an dem eingezahlten Geld", erläutert sie weiter. "Dies hängt davon ab, wie viele Schulden es gibt und ob noch Geld in der Masse vorhanden ist." Ihr Tipp: "Ganz allgemein sollten sich die Kunden überlegen, was für sie finanziell besser ist. Die Küchen scheinen ja ausgeliefert werden zu können." Das bittere Fazit: Der saftige Aufschlag für die Lieferung von Küchenquelle ist legal. Ob Zustimmung oder nicht - schmerzhaft für den Geldbeutel der Wartenden wird es in jedem Fall.

Auch interessant: "Gasrechnung höher als Rente" - Tafel verzeichnet Zunahme an Bedürftigen