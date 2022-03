Zum fünfzehnten Mal verleiht die Regierung von Mittelfranken drei Integrationspreise für besonders gelungene Integrationsprojekte im Regierungsbezirk. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro wird aus den vom Bayerischen Landtag bewilligten Haushaltsmitteln durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration zur Verfügung gestellt, informiert die Regierung von Mittelfranken.

Die Preisverleihung wird am Freitag, 14. Oktober 2022, stattfinden. Mit dem Integrationspreis sollen Projekte oder Initiativen ausgezeichnet werden, die sich in den Bereichen Soziales, Familie, Bildung, Beruf und Arbeitsmarkt, Kultur, Sport, Gesundheit, Wertevermittlung oder Demografie in vorbildlicher Weise für eine gleichberechtigte interkulturelle Partizipation einsetzen.

Vorgeschlagen werden können nachhaltige und insbesondere ehrenamtliche Aktivitäten, welche die Integration unserer mittelfränkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund unterstützen.

Teilnehmen können Einzelpersonen, Kommunen, Organisationen, Gruppen, Vereine, kirchliche Träger oder Schulen, die durch bürgerschaftliches Engagement die Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund besonders fördern.

Der Bewerbungsvordruck kann auf unserer Webseite im Reiter „Formulare“ heruntergeladen werden. Bewerbungen senden Sie bitte an:

Regierung von Mittelfranken

Sachgebiet 15, Integration und Förderung

Marienstraße 21, 90402 Nürnberg

michael.stephan@reg-mfr.bayern.de

Abgabeschluss ist der 31.05.2022. Telefonische Auskünfte zur Bewerbung nehmen Herr Härlein (Tel: 0911 / 23 52 180) und Herr Stephan (Tel: 0911 / 23 52 188) entgegen. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine bei der Regierung von Mittelfranken gebildete Kommission