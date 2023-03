Nürnberg: Lieferando-Awards 2022 - das sind die besten Restaurants der Stadt

- das sind " Bestes Restaurant in Nürnberg": Indisches Lokal verteidigt seinen Titel

in Nürnberg": verteidigt seinen Beste Kette, bestes Mittagessen und mehr - die anderen Restaurants in den Top 10

Mit den Lieferando-Awards zeichnet der Essens-Lieferservice Lieferando jedes Jahr die besten Restaurants in Deutschland aus. Wie das Unternehmen auf seiner Webseite erklärt, nominiert dafür zunächst eine unabhängige Jury verschiedene Teilnehmer für jede Kategorie. Geachtet wird bei der Auswahl der Kandidaten auf Kriterien wie Kundenzufriedenheit oder verschiedene kommerzielle Faktoren. Im Anschluss können Kunden dann unter den ausgewählten Kandidaten für ihr Lieblings-Restaurant abstimmen. In Nürnberg konnte ein beliebtes indisches Restaurant seinen Titel nun erneut verteidigen.

Lieferando Awards 2022: Welches Nürnberger Lokal ist das "beste Restaurant der Stadt"?

Bei den diesjährigen Lieferando-Awards wurde das Maharaja Palace in Nürnberg nämlich zum mittlerweile bereits dritten Mal in Folge zum "besten Restaurant in Nürnberg" gekürt. Für Inhaber Bhupinder Singh eine ganz besondere Ehre, wie er im Gespräch mit inFranken.de verrät. "Das bedeutet uns wirklich sehr viel und natürlich freue ich mich sehr darüber", erzählt er. "Es ist ja jetzt sogar schon das dritte Mal hintereinander, dass wir den Award gewinnen", berichtet er stolz. Wie er sich diesen Erfolg erkläre?

"Uns gibt es jetzt seit rund zwölf Jahren und wir tun alles dafür, dass unsere Kunden zufrieden sind", erklärt Singh. Das zahle sich anscheinend aus. "Wir haben auch viele Stammkunden, die uns jedes Jahr aufs Neue ihre Stimme geben, dafür sind wir sehr dankbar", berichtet er. Auch deshalb habe er gestern in Hamburg bereits seinen dritten Lieferando-Award entgegennehmen dürfen.

Zusätzlich zur Auszeichnung "bestes Restaurant in Nürnberg" gewann das Maharaja Palace außerdem noch in der Kategorie "bestes indisches Essen" der Stadt. Als "bestes orientalisches Restaurant" wurde das Çeşme Restaurant ausgezeichnet, Platz 1 der "besten internationalen Restaurantketten" der Stadt geht an L'Osteria und bei Suppdiwupp bekommt man laut Votum das "beste Mittagessen" in Nürnberg.

Diese neun weiteren Restaurants haben es ebenfalls unter die Top 10 der besten Restaurants in Nürnberg geschafft:

