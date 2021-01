Der Mode-Riese H&M will 800 Stellen streichen: Viele Mitarbeiter der Modekette bangen nun um ihre Jobs. Auch in Franken sind vier Filialen von den Maßnahmen betroffen, erklärt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Jaana Hampel inFranken.de. Vor allem Mütter, Väter, ältere Beschäftigte und Menschen mit Behinderung würden unter dem Stellenabbau leiden.

"Normal müssten diese besonders schützenswerten Gruppen durch einen Sozialplan geschützt werden, aber H&M pickt sich genau diese Menschen raus", so die Gewerkschafterin. Das liege vor allem daran, dass H&M vor allem in der Frühschicht Stellen abbauen will. "Eltern, ältere Menschen und Personen mit Behinderung sind an die Vormittagszeit gebunden", erklärt Hampel. "Und genau die haben sie sich jetzt rausgesucht."

Verdi: Diese H&M-Filialen sind vom Abbau betroffen

Mit einem "Freiwilligenprogramm" will H&M die Beschäftigten dazu bringen, Aufhebungsverträge zu unterschreiben. Das Unternehmen begründe den Stellenabbau von bundesweit rund 800 Stellen mit der Digitalisierung des Unternehmens. Dazu forderte Verdi schon seit geraumer Zeit, in Form eines Digitalisierungstarifvertrags die Beschäftigten in die Umstrukturierung miteinzubinden.

Betroffen sei unter anderem die H&M-Filiale in der Karolinenstraße in Nürnberg, so Verdi. Allein in diesem Geschäft sollen 2404 Stunden abgebaut werden. Wie viele Mitarbeiter von den 87 Beschäftigten das sein werden, sei unklar. "Das sind alles Teilzeitbeschäftigte mit unterschiedlichen Stunden", erklärt Hampel. Jedoch seien es 28 Prozent der gesamten Arbeitsstunden in dem Store. "Nach 23 Jahren bei H&M bin ich schockiert und enttäuscht", erklärte ein Mitarbeiter gegenüber Verdi.

Insgesamt sind vier H&M-Filialen in Franken vom Stellenabbau betroffen:

H&M in Aschaffenburg , City Galerie, Goldbacher Straße 2 (Verdi: Abbau von knapp 1000 Stunden geplant)

, City Galerie, Goldbacher Straße 2 (Verdi: Abbau von knapp 1000 Stunden geplant) H&M in Nürnberg , Karolinenstraße 45 (Verdi: Abbau von 2404 Stunden geplant)

, Karolinenstraße 45 (Verdi: Abbau von 2404 Stunden geplant) H&M in Schweinfurt , Georg-Wichtermann-Platz 16 (Verdi: Abbau von knapp 1400 Stunden geplant)

, Georg-Wichtermann-Platz 16 (Verdi: Abbau von knapp 1400 Stunden geplant) H&M in Würzburg, Schönbornstraße 8 (Verdi: Abbau von 1666 Stunden geplant)

Stellenabbau bei H&M: Verdi will um Arbeitsplätze kämpfen

Verdi wird nun gemeinsam mit den Beschäftigten verschiedene Aktionen starten und um die Arbeitsplätze kämpfen. "Wir haben eine Online-Petition gestartet und ein Video gemacht. Außerdem werden andere öffentlichkeitswirksame Aktionen folgen", erklärt Hampel. "Wir werden jetzt einfach Widerstand organisieren."