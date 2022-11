Update vom 14.11.2022, 11.45 Uhr: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienste

Eine starke Rauchentwicklung an einem ICE hat im Nürnberger Hauptbahnhof am Sonntagabend (13. November) einen Großeinsatz der Feuerwehr und der Rettungsdienste ausgelöst. Etwa 300 Reisende wurden aus dem Zug evakuiert.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg wurden zu einem qualmenden ICE auf Gleis 4 des Nürnberger Hauptbahnhofs gerufen. Zugpersonal und Kräfte des DB-Sicherheitsdienstes evakuierten zu diesem Zeitpunkt bereits etwa 300 Reisende aus dem Zug. An einem Waggon war im Bereich der Bremsen starke Rauchentwicklung zu sehen, sodass zunächst eine überhitzte Bremse als Ursache vermutet wurde.

Feuer brach allerdings nicht aus. Ein Techniker stellte einen noch nicht näher bekannten technischen Defekt im Antriebssystem fest, wie die Bundespolizeiinspektion Nürnberg berichtet. In den betroffenen Waggons war kein Rauch eingedrungen, es waren daher keine Reisenden gefährdet.

Die gesamten Gleise des Nürnberger Hauptbahnhofs waren für etwa eine Stunde gesperrt, daher sei es zu erheblichen Auswirkungen auf den Zugverkehr gekommen, so die Bundespolizei weiter.

Am Montagvormittag (14. November) war die Polizei erneut in Nürnberg im Einsatz, diesmal wegen eines Unfalls: Bei einem schweren Zusammenstoß ist eine 19-Jährige von einem Auto erfasst worden.

Update vom 13.11.2022, 21.11 Uhr: Bahn gibt Entwarnung nach Großeinsatz am Nürnberger Hauptbahnhof

In Nürnberg hat dichter Rauch aus einem ICE am Sonntag zur zeitweiligen Sperrung des Hauptbahnhofes geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war ein technischer Defekt an einem ICE-Zug die Ursache der starken Rauchbildung am Sonntagabend. Demnach qualmten die Bremsbeläge des Zuges. Der Bahnhof wurde für mehr als eine Stunde geräumt. Menschen waren den Angaben zufolge nicht gefährdet.

Wie ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage von inFranken.de noch am Sonntagabend erläutert, sei der Einsatz der Feuerwehr am Nürnberger Hauptbahnhof mittlerweile abgeschlossen worden.

Gegen 19.07 habe es eine Rauchentwicklung an einem ICE gegeben. Alle Passagiere seien daraufhin evakuiert, alle Gleise sowie der ganze Hauptbahnhof abgesperrt worden.

Die Polizei und die Feuerwehr seien angerückt. Allerdings habe es laut Bahn nichts zu löschen gegeben. Die Polizei spricht von einem technischen Defekt, der für den Qualm gesorgt hat.

Rund eine Stunde nach der Alarmierung sei bereits die Entwarnung erfolgt, so der Bahn-Sprecher. Mittlerweile seien wieder alle Gleise für den Zugverkehr frei. Nach dem Einsatz komme es jedoch zu Verzögerungen im Zugverkehr.

Erstmeldung vom 13.11.2022, 20.39 Uhr: Großeinsatz am Hauptbahnhof - Gleise gesperrt

Die Feuerwehr und die Polizei wurden am Sonntagabend (13. November 2022) zum Nürnberger Hauptbahnhof gerufen. Auf Anfrage von inFranken.de erklärt die Polizei, dass es Probleme mit einem ICE gegeben haben soll. Laut ersten Informationen drang nach einem technischen Defekt Qualm aus dem Zug.

Die Einsatzkräfte räumten den Zug und den Bahnsteig, berichtet News5. Im Zeitraum der Arbeiten durch die Feuerwehr sei der komplette Bahnhof für einfahrende Züge gesperrt worden.