Sterngucker können in Nürnberg demnächst wieder nach einem faszinierenden Naturspektakel Ausschau halten: den Perseiden-Sternschnuppen. Am besten sichtbar seien diese in Bayern voraussichtlich zwischen dem 11. und 14. August, jeweils zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang, sagte ein Sprecher der Nürnberger Regiomontanus-Sternwarte am Montag. «Der beste Standort ist außerhalb der hellen Städte und Ortschaften, etwas erhaben auf einem kleinen Hügel oder Berg, mit guter Rundumsicht und etwas Geduld.»

Unter optimalen Bedingungen seien bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen, sagte der Sprecher der Nürnberger Sternwarte. Die Perseiden seien am ganzen Himmel und mit bloßem Auge sichtbar - jede von ihnen aber nur für eine oder zwei Sekunden. Daher seien ein Fernglas oder Feldstecher nutzlos.

Ideale Bedingungen für die Perseiden-Sternschnuppen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet gegen Ende der Woche besseres Wetter in Bayern und einen klareren Himmel mit weniger Wolken. Auch der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs meldet Sonnenschein und klare Nächte. Dies würde auch bessere Aussichten für Sterngucker bedeuten. Auch der Mond spielt laut dem der Vereinigung der Sternfreunde mit. Da die Sternschnuppen-Nächte kurz vor Neumond liegen, geht er am Wochenende erst zwischen 2 und 3 Uhr morgens auf. Es bleibt also die ganze Nacht lang relativ dunkel.

Von der Erde aus betrachtet, wirkt es, als würden die Sternschnuppen aus dem Sternbild Perseus kommen - deshalb nennt man sie Perseiden. Jeder Sternschnuppenstrom hat einen solchen Ausgangspunkt, denn die Erde fliegt auf ihrer Bahn um die Sonne dann durch eine Wolke kleiner Kometen-Trümmerteilchen. Im Falle der Perseiden trägt der verursachende Komet den Namen 109P/Swift-Tuttle. Der Aktivitätszeitraum der Perseiden liegt zwischen dem 17. Juli und dem 24. August, am meisten Sternschnuppen treten am 13. August auf. Bei klarem Himmel sind sie jedes Jahr gegen Ende der ersten Augusthälfte nachts sichtbar.

Wer noch nicht den perfekten Ort zum Sternschnuppen Beobachten gefunden hat, kann es am Freitag und Samstag in der Sternwarte probieren. In der Regiomontanus-Sternwarte Nürnberg kann man den Nachthimmel von 22 bis 23.30 Uhr betrachten.

Vorschaubild: © Austin Schmid (Symbolbild)