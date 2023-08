Wie wird das Wetter in Franken? Gibt es bald Sommer-Revival?

Am Mittwoch (09.08.2023) müssen wir noch in der ersten Tageshälfte mit länger anhaltenden Regenfällen rechnen. Über Mittag bessert sich das Wetter jedoch und am Nachmittag ist es laut dem Wetterexperten Stefan Ochs "heiter bis wolkig". Danach treten nur noch vereinzelt Regenschauer auf. Die Höchsttemperatur beträgt 20 Grad.

Wetter in Franken: 30 Grad und heftige Gewitter am Samstag

Am Donnerstag und am Freitag scheint häufig die Sonne, am Freitag teilweise sogar von einem komplett wolkenlosen Himmel. Es bleibt trocken. Maximal werden 24 beziehungsweise 28 Grad erreicht. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend. Nichts verpassen mit dem Top-Themen Newsletter täglich um 18 Uhr Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Am Samstag erreicht uns im Tagesverlauf von Nordwesten eine Kaltfront. Über Mittag ist es stark bewölkt mit gelegentlichem Regen und ab dem späten Nachmittag scheint wieder die Sonne. Dabei werden nur maximal 24 Grad erreicht. Danach wird es erst sonnig mit schwülen 30 Grad, bevor dann am Abend heftige Gewitter aufkommen.

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 2023 kann man übrigens auch viele Sternschnuppen bewundern. Die Perseiden erreichen in dieser Nacht ihren Höhepunkt.

Schwülheiße Woche und Gewitter erwarten uns

Bis weit in die nächste Woche müssen wir mit schwülheißer Luft rechnen. Dabei wird die Sonne nur zeitweise scheinen. Es bilden sich immer wieder Schauer und Gewitter. Je nach Sonnenscheindauer werden maximal 24 bis 32 Grad erreicht.

In der klaren Nacht zum Freitag kühlt es bis auf 7 Grad ab. Anschließend sind die Nächte in der schwülen Luft deutlich milder, mit Temperaturminima nahe 15 Grad.

Vorschaubild: © Cevin Dettlaff/dpa | Jens Büttner/dpa