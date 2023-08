Es ist wieder so weit - jedes Jahr im August sorgen die Perseiden für einen Sternschnuppen-Schauer. Auch im Jahr 2023.

Doch was steckt hinter diesem besonderen Phänomen am Nachthimmel? Wann können wir das Maximum an Sternschnuppen sehen? Neben den Perseiden gibt es Ende August auch wieder einen Termin für einen Blue Moon.

Perseiden im August 2023: Wann sind sie zu sehen?

Wie jedes Jahr erhellen die Perseiden auch 2023 den Nachthimmel zwischen dem 17. Juli und 24. August 2023.

Die Perseiden sind auch im August 2023 wieder zu sehen. Die Perseiden sind auch im August 2023 wieder am Nachthimmel zu sehen. Pixabay

Das diesjährige Sternschnuppen-Maximum der Perseiden findet in der Nacht vom 12. auf den 13. August 2023 statt. Diese Nacht wird auch als die Sternschnuppennacht bezeichnet, da in diesem Zeitraum die meisten Sternschnuppen zu sehen sind. Viele von ihnen sind zudem besonders hell.

Wie kommt es zu den Perseiden? Das Phänomen tritt auf, wenn die Erde ihre Umlaufbahn der ehemaligen Bahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle sehr nahe kommt. Diese Annäherung führt dazu, dass sich die Anzahl der Sternschnuppen erhöht. Unter optimalen Bedingungen können während des Sternschnuppen-Maximums über 100 Sternschnuppen pro Stunde am Himmel beobachtet werden. Es ist ein spektakuläres Schauspiel, das viele Menschen fasziniert und in die nächtliche Natur lockt, um den beeindruckenden Anblick der Perseiden zu genießen.

Zu welcher Uhrzeit sieht man die Sternschnuppen am besten?

Die besten Chancen, Sternschnuppen zu beobachten, ergeben sich, sobald die Sonne und der Mond untergegangen sind, und diese Gelegenheit besteht bis zum nächsten Sonnenaufgang.

In der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens sind grob gesagt die meisten Sternschnuppen zu sehen. Dieser Zeitraum bietet die ideale Dunkelheit und Klarheit des Himmels, was die Sichtbarkeit der Sternschnuppen deutlich verbessert und das Erlebnis umso spektakulärer macht.

Es lohnt sich also, die Nachtstunden zu nutzen, um das Schauspiel der Sternschnuppen in seiner vollen Pracht zu genießen.

Was sind die Perseiden?

Die Perseiden sind ein bekannter Meteorstrom, der jedes Jahr in der ersten Hälfte des Augusts auftritt. Sie bestehen aus den Auflösungsprodukten des Kometen 109P/Swift-Tuttle.

Am 12. August eines jeden Jahres durchquert die Erde die Staubspur, die der Komet 109P/Swift-Tuttle während seiner Reise durch das Weltall hinterlassen hat. Wenn die Staubteilchen mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eintreten, kollidieren sie mit den Luftmolekülen und lassen diese zum Leuchten bringen.

Die Lichterscheinungen, die durch diese Kollisionen in der Atmosphäre entstehen, werden als Sternschnuppen bezeichnet. Es ist ein beeindruckendes Schauspiel am Himmel, wenn die Perseiden-Meteoroiden ihren leuchtenden Weg hinterlassen und die Nacht mit spektakulären Sternschnuppen erhellen.

So sieht man die Sternschnuppen am besten

Damit ihr das beeindruckende Naturspektakel der Sternschnuppen am Himmel nicht verpasst und optimal beobachten könnt, haben wir einige Tipps für euch:

Beachtet die Wettervorhersage: Informiert euch über das Wetter, um sicherzustellen, dass der Himmel klar und wolkenfrei ist, damit ihr die Sternschnuppen gut sehen könnt. Passende Kleidung: Obwohl es August ist, kann es nachts kühler sein. Zieht euch warm an und nehmt eine Jacke oder einen Pullover mit, um euch gemütlich zu halten. Dunkler Beobachtungsort: Wählt einen möglichst dunklen Ort außerhalb der Stadt, um die Lichtverschmutzung zu minimieren und die Sterne optimal sehen zu können. Je weniger künstliches Licht in der Umgebung ist, desto besser könnt ihr die Sternschnuppen beobachten. Vermeidet es, häufig auf das Smartphone zu schauen, damit sich eure Augen an die Dunkelheit gewöhnen können und ihr die Sterne noch besser erkennen könnt. Bequeme Position: Die besten Beobachtungsbedingungen habt ihr im Liegen. Bringt also eine Decke und ein Sitzkissen mit, um es euch gemütlich zu machen und den Sternenhimmel entspannt zu genießen.

Mit diesen Tipps seid ihr bestens vorbereitet, um das faszinierende Schauspiel der Sternschnuppen zu erleben und die Magie des Himmels zu bewundern.

Das könnte dich auch interessieren: Himmels-Phänomene - wie das Abendrot entsteht

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst und darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Pixabay