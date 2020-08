Großeinsatz nach mysteriösem Anruf: Am Freitagabend (07. August 2020) ist es zu einem Polizeieinsatz nach einem Drohanruf in der Nürnberger Roonstraße gekommen. Das teilt die Polizei Mittelfranken mit. Demnach sei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegen 21.30 Uhr ein Drohanruf in Bezug zu einem großen Wohn- und Geschäftshaus in der Roonstraße gemeldet worden. Laut Informationen der Agentur News5 handelte es sich dabei um das Gebäude des Schweizer Pharmaunternehmens Novartis.

Zahlreiche Streifenbesatzungen sperrten daraufhin das betreffende Gebäude im Stadtteil Gostenhof ab und durchsuchten es. Die Such- und Absperrmaßnahmen seien gegen 23.45 Uhr beendet worden, ohne dass es zu einer tatsächlichen Gefährdung von Personen gekommen sei. Die Polizei führt nun die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Drohanrufs. Personen oder Sachen kamen nicht zu Schaden. In Nürnberg sind in der Nähe der Bundesagentur für Arbeit zwei Brandsätze gefunden worden. Auch ein Bekennerschreiben ist aufgetaucht.