Ansbach vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Drohanruf um Mitternacht: Großeinsatz und Evakuierung in Ansbach - vier ähnliche Vorfälle in Bayern

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es in der Nacht zum Samstag in Ansbach gekommen. Zuvor wurde eine Drohung gegen das Gesundheitsamt ausgesprochen. Auch in Nürnberg gab es eine ähnliche Drohung - insgesamt kam es zu fünf Drohanrufen in Bayern.