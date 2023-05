Global Marijuana March am Samstag (6. Mai 2023) in Nürnberg

Veranstalter rechnet mit hoher Teilnehmerzahl - das ist die Route

Neben Demonstration auch Reden und Musik

auch und Cannabis-Social-Club Nürnberg "bereit für Legalisierung"

"Seit fast 1,5 Jahren arbeitet die deutsche Regierung an einem Gesetz zur Legalisierung von Cannabis. Doch noch immer wird in Deutschland alle 3 Minuten jemand wegen Cannabis von der Polizei angezeigt", schreibt der Deutsche Hanfverband in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund sei es trotz der geplanten Legalisierung wichtig, dass der Marijuana March am Samstag (6. Mai 2023) stattfindet. Dieser Ansicht ist auch Florian Söllner, Sprecher des Cannabis-Social-Clubs Nürnberg.

Global Marijuana March 2023 in Nürnberg: Programm, Route und Verkehrsbehinderungen

"Wir haben 500 Teilnehmer angemeldet, aber ich hoffe und glaube, dass es bestimmt mehr werden als geplant. Da spielt uns das Wetter auch in die Karten", erzählt Florian Söllner gegenüber inFranken.de. Dazu komme, dass die Demo endlich wieder ohne Maske und Abstand möglich sei, was auch für mehr Demonstranten sorgen könnte, so Söllner.

Neben der Demonstration haben die Veranstalter für die Veranstaltung noch einiges auf die Beine gestellt: "Es kommen mehrere Redner, wir haben eine große Musikanlage und am Ende wird es noch ein Glücksrad mit Unterstützung und Preisen unserer Sponsoren geben." Außerdem sei ein Informationsstand aufgebaut, an dem man sich über Cannabis informieren und weiterbilden könne, erklärt der Sprecher des Social-Clubs.

Im Zeitraum von 12 Uhr bis 17 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer in Nürnberg mit Behinderungen rechnen, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Betroffen seien folgende Strecken: Hallplatz (Auftaktkundgebung bis ca. 13:00 Uhr) - Königstr. - Königstor - Bahnhofsplatz -Frauentorgraben - Färbertor - Färberstr. - Dr.-Kurt-Schumacher-Str. - Schlotfegergasse - Fürther Tor - Dennerstr. - Am Plärrer - Südliche Fürther Str. - Fürther Str. - Veit-Stoß-Anlage (Abschlusskundgebung bis 17:00 Uhr). Die Polizei bittet die Autofahrer, das Gebiet der Demonstration weiträumig zu umfahren.

Cannabis-Social-Club Nürnberg glaubt fest an Legalisierung: "da kann sich Söder querstellen"

Sorgen, dass die Legalisierung durch die geplante Blockade der CSU in Bayern verhindert werden könnte, mache sich Söllner nicht: "Da können sich Söder oder Holetschek querstellen wie sie wollen, das Betäubungsmittelgesetz ist Bundesgesetz, deswegen bin ich da ganz unbesorgt. Ich glaube auch, dass der Großteil der bayerischen Bevölkerung sowieso hinter der Legalisierung steht."

Sollte es zur Legalisierung kommen, ist der Cannabis-Social-Club Nürnberg bestens gerüstet: "Unsere Anbaupläne stehen schon. Wenn es so weit ist, pflanzen wir die Samen in die Erde und schmeißen die Lampen an. Wir sind bereit für die Legalisierung", so Florian Söllner.