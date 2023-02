In Nürnberg ist am Mittwoch (22. Februar 2023) eine mutmaßliche Scheune in Vollbrand geraten. Gegen 14.15 Uhr wurde das Feuer gemeldet, wie die Polizei Mittelfranken gegenüber inFranken.de bestätigt. Abschließend könne die Polizei noch keine Aussagen zum Gebäude machen, jedoch handele es sich vermutlich um eine Scheune.

Wie News5 berichtet, sei das Gebäude infolge des Feuers teilweise eingestürzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. "Vermutlich befanden sich keine Personen im Objekt", erklärt die Polizei. Die Löscharbeiten seien aktuell (Stand: 16.30 Uhr) bereits abgeschlossen, die Beamten befänden sich gleichwohl noch vor Ort. Zur Schadenshöhe oder der Brandursache konnte die Polizei derweil noch keine Angaben machen.

In Nürnberg hat unterdessen am Mittwoch der Streit eines Ehepaars ein tödliches Ende genommen.