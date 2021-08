Fahrraddemo: Klima-Aktivisten wollen von Nürnberg nach Berlin fahren

Polizei warnt: Verkehrsbehinderungen möglich

möglich Auch Erlangen und Bamberg betroffen - die Demoroute im Überblick

Die Aktivist*innen rund um Students for Future starten am Dienstag (24. August) eine neue Aktion. Mit dem Fahrrad wollen die Klimaschützer*innen bis nach Berlin fahren. Erst im Juli fand in der Bamberger Innenstadt eine Demonstration von "Fridays for Future" statt. Im öffentlichen Personennahverkehr kam es deshalb zu Behinderungen auf allen Linien.

Von Nürnberg nach Berlin: Klima-Aktivisten demonstrieren in Franken auf dem Fahrrad

"Ohne Kerosin nach Berlin" heißt die jüngste geplante Fahrraddemo. In insgesamt sechs Gruppen sollen von ganz Deutschland aus Aktivist*innen mit dem Fahrrad in die Hauptstadt gelangen. Der "Südfinger", startet am 24. August in Nürnberg. Von dort aus geht es über Erlangen und Bamberg nach Coburg, Ilmenau, Erfurt, Jena, Halle, Dessau, Magdeburg, Potsdam und dann letztendlich nach Berlin.

Gefahren wird das Ganze in mehreren Etappen, die jeweils zwischen 35 und 70 Kilometern lang sind. Eine Übersicht über die Etappen gibt es hier. Für die erste Strecke von Nürnberg nach Bamberg warnt die Polizei bereits vor.

Die Auftaktkundgebung findet am Dienstag um 10 Uhr auf dem Nürnberger Kornmarkt statt. Anschließend geht es über den Plärrer Richtung Rothenburger Straße, Frankenschnellweg, Jansenbrücke, Nordwestring, Erlanger Straße hin zum Röthelheimpark in Erlangen. Dort findet gegen 13.30 Uhr eine Kundgebung statt, bevor der Aufzug sich in Richtung Bamberg fortsetzt.

Nürnberg, Erlangen, Bamberg: Polizei warnt - Verkehrsbehinderungen möglich

Während der Versammlung kann es zu Verkehrssperren und -behinderungen kommen. Die Polizei leitet den Verkehr und bittet nach Möglichkeit, die besagten Bereiche zu umfahren.

Zuletzt hatte Fridays for Future die Wahlprogramme aller Parteien kritisiert: Keines reiche aus, um die Klimaziele zu erreichen.