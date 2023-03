Nürnberg: "Eis im Glück"-Manufaktur stellt ersten Eisautomaten vor Filiale auf

Idee entstand schon vor Jahren - "Haben uns gefragt , was wir besser machen können"

- "Haben , was wir können" "Das ist Wahnsinn": Positive Kunden-Rückmeldung überrascht selbst Inhaber

Positive Kunden-Rückmeldung Nach Testphase: Weitere Automaten im Stadtgebiet sollen zeitnah folgen

Die Nürnberger Eismanufaktur "Eis im Glück" hat seit dem 16. Februar 2023 einen eigenen Eisautomaten vor einer ihrer Filialen stehen. Angeboten werden insgesamt neun eigene Kreationen. Inhaber Michael Medrea berichtet gegenüber inFranken.de, wie überraschend für ihn das Feedback der Kunden ausgefallen ist - und wo weitere Automaten aufgestellt werden.

Nürnberger Eisdiele eröffnet ersten Eisautomaten: Betreiber "sehr überrascht über das positive Feedback"

Die ersten Gedanken hinsichtlich eines entsprechenden Eisautomaten kamen den Betreibern schon vor ein paar Jahren. "Zur Corona-Zeit haben wir schon kleine Eisbecher selbstgemacht und ins Sortiment aufgenommen", erklärt Medrea. Aber nicht nur Corona war an der heutigen Situation schuld. "2019 gab es schon Personalmangel. Da haben wir uns gefragt, was wir besser machen können". In der Folge entstand schließlich der eigene Eisautomat. "Dadurch, dass wir Öffnungszeiten anpassen mussten, erleichtert uns der Automat so einiges", berichtet der laut Webseite bekennende "Eis-Junkie" weiter.

Angeboten werden im Automaten vor der Filiale in St. Jobst bisher neun verschiedene Sorten aus der hauseigenen Eismanufaktur in Schnepfenreuth. "Die Sorten werden in zwei Bechergrößen, einmal 100 Milliliter und 350 Milliliter, angeboten", erklärt Medrea. Der kleine Becher kostet 3,50 Euro, der große 7 Euro. Angeboten werden unter anderem die Geschmacksrichtungen Schokolade, Vanille, Stracciatella, Haselnuss, Erdbeere, Mango und Joghurt Blaubeere.

Von Kundenseite habe es viel Lob für die Idee gegeben. "Das war der Wahnsinn. Wir waren sehr überrascht über das positive Feedback zum Automaten", so der Inhaber. "Es kam super an". Dahinter steckt ihm zufolge auch die wechselnde Jahreszeit. "Die Leute haben den Winter satt. Es kommen die ersten Sonnenstrahlen, da wollen die Leute Eis".

Eisautomat soll künftig rund um die Uhr in Betrieb gehen - weitere Geräte in Nürnberg geplant

Der bei den Kunden augenfällig beliebte Eisautomat hat bisher nur begrenzte Öffnungszeiten - von circa 7 bis 24 Uhr. "Er ist noch in der ersten Testphase. Aufgrund von Vandalismus wollten wir erstmal sehen, was passiert", so Medrea. Doch der Standort liege in einem Wohngebiet, das "eigentlich so sicher ist, dass nichts passieren sollte". In naher Zukunft soll der Automat dann rund um die Uhr zur Verfügung stehen. "Auch wenn es heller und ein bisschen wärmer ist".

Da inzwischen der erste Automat steht, "können wir mit den anderen Läden fortfahren". Weitere Automaten sind nämlich in Planung und sollen in naher Zukunft aufgestellt werden. Dabei werden sie nicht nur vor den "Eis im Glück"-Filialen in der Stadt stehen. "Ein Automat, bei dem wir hoffen, ihn nächste Woche aufzustellen, ist beim Gutmann-Biergarten am Dutzendteich. Der nächste soll vor das Café "Strandgut" am Wöhrder See kommen - und ein vierter vor unsere eigene Manufaktur", so Medrea.

Personalmangel bleibt für die fränkische Eismanufaktur trotzdem ein Problem. "Klar suchen wir immer Arbeitskräfte. Letztes Jahr haben wir sogar im September gesucht, da ist die Saison eigentlich vorbei". Nach und nach sollen die vier Nürnberger Eisdielen von "Eis im Glück" öffnen, bis dahin liefert der Automat das selbst hergestellte Speiseeis. "Am Sonntag öffnen wir die erste Eisdiele". Bis Ende März sollen dann alle geöffnet sein. "Wir starten noch mit verkürzten Öffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr. Wenn die Sonne wieder ein bisschen länger scheint, öffnen wir bis 19 Uhr".