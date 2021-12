Nürnberg : Imbiss-Eröffnung Rambo's Döner Craft mit Döner für 99 Cent

: Imbiss-Eröffnung mit Döner für Inhaber Ramadan Kampert: " Mache das vor allem für die Kinder "

" Am Freitag bis voraussichtlich 20 Uhr: Günstiger Döner in der Adam-Klein-Straße 33

In Nürnberg gibt es einen neuen Döner-Imbiss: Am Freitag (17. Dezember 2021) hat Ramadan Kampert seinen eigenen Döner-Laden mit einer besonderen Aktion eröffnet: Den ganzen Tag über gibt es einen Döner für 99 Cent. "Bis wir keine mehr haben. Ich schätze so bis 20 Uhr", meint Kampert gegenüber inFranken.de

Rambo's Döner Craft: Döner in Nürnberg für 99 Cent

Ramadan Kampert - von seinen Freunden und Bekannten nur "Rambo" genannt - hat heute alle Hände voll zu tun. Um 11 Uhr wurde sein gleichnamiger Döner-Imbiss Rambo's Döner Craft offiziell in Nürnberg eröffnet.

In der Küche erhält er tatkräftige Unterstützung von der ganzen Familie. Seine Mutter habe bereits langjährige Restaurant-Erfahrung. Seine Schwester Gönül habe stundenlang geholfen, die Kunden zu bedienen.

Der neue Döner-Laden befindet sich in der Adam-Klein-Straße 33 in einem kleinen Supermarkt, welcher ebenfalls von der türkischen Familie betrieben wird. Der Döner-Verkauf findet jedoch abgetrennt vom Supermarkt statt. Es sei ein riesiger Aufwand gewesen, bis er seinen Döner-Laden eröffnen konnte, erzählt Kampert. Der 17. Dezember sei jedoch der perfekte Eröffnungstag, denn Kamperts Oma hat heute Geburtstag - daher "kann das nur Glück bringen".

Essensangebot "auch für einkommensschwache Kinder"

Kampert betont, dass es ihm wichtig war, ein Essensangebot auch für einkommensschwache Kinder anzubieten. In der Nähe des Supermarktes befinde sich die Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule und viele Kinder seien seit Jahren zu ihm in den Supermarkt gekommen. "Wann machst du endlich einen eigenen Döner-Laden auf", sollen die Kinder regelmäßig gefragt haben.

Kampert habe beobachtet, wie Kinder anderen beim Essen zugesehen haben, und habe dies nicht mehr ertragen können.

Also habe er sich entschlossen, am Eröffnungstag einen Döner für 99 Cent anzubieten. Auch danach sollen die Preise für die Gerichte niedrig bleiben. So soll der Preis für einen Döner in Zukunft für Schulkinder bei 2,50 Euro und bei Erwachsenen bei 3,50 Euro liegen.

Neueröffnung: Rambo's Döner Craft erlebt riesigen Ansturm

Bekannte und Freunde haben an Kamperts Vorhaben laut dessen Schilderung viel gezweifelt. Die Preise seien zu günstig, meinten sie. Doch Kampert hielt an seiner Idee fest: Er möchte den Schulkindern in der Nähe günstiges Essen anbieten. Ein Lieferant aus München - Ehan Halem - habe ihn tatkräftig unterstützt und Lebensmittel zu einem günstigeren Preis angeboten.

Die Neueröffnung selbst läuft derweil äußerst erfolgreich. Kampert berichtet, dass er und sein Team bereits am Freitagmittag einen riesigen Ansturm erlebt haben. Videos auf seinem Profil zeigen, wie voll der Laden zwischenzeitlich war. "Wir mussten die Kinder immer wieder zum Warten hinausschicken", berichtet der Gastronom.

Dennoch habe die Situation letzten Endes gemeistert werden können. "Wir haben hier alle zusammengearbeitet", sagt Kampert.