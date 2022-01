Seit nunmehr zwei Jahren steht der Mängel-Melder auf der Website des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) zur Verfügung. Der digitale Service bietet Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Anliegen zum öffentlichen Raum mobil über alle Endgeräte hinweg der Stadt mitzuteilen. Es kann so unkompliziert, schnell und flexibel auf Beschädigungen, Verunreinigungen und weitere Anliegen hingewiesen und diese möglichst rasch behoben werden, wie die Stadt Nürnberg erklärt.

Auch im Jahr 2021 wurde diese Möglichkeit aus der Bürgerschaft wieder sehr stark genutzt. Es gingen 13.493 Meldungen nur auf diesem Weg ein.

Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel: „Es freut mich, dass der Mängel-Melder so rege genutzt wird. Mit der Kombination von Servicetelefon, E-Mail und Mängel-Melder bieten wir den Nürnbergerinnen und Nürnbergern drei unterschiedliche Anlaufstellen an. Bei den beiden zuletzt genannten können uns die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche mitteilen.“ Der Mängelmelder hat dann auch noch den besonderen Service, dass man mit einem Klick sehen kann, wann der Vorgang abgeschlossen ist.

Die Themen der Meldungen reichen von illegal abgelagertem Müll über defekte Straßenlaternen bis hin zu Straßenschäden und Sturmschäden an Bäumen. Wie auch im Vorjahr wurden die meisten Mängel zu Straßen- und Wegeschäden (3 329) gemeldet, gefolgt von Verunreinigungen (2 970), defekten Laternen oder Verkehrszeichen (2 830) sowie Stadtgrün (2 166). 3 019 Meldungen davon lagen nicht in der Zuständigkeit des Sör.

Diese wurden an die jeweils zuständige städtische Dienststelle, an Privatpersonen oder betreffende externe Anbieter, wie zum Beispiel die Deutschen Bahn AG oder die N-Ergie AG, weitergeleitet. In diesem Zusammenhang bittet Bürgermeister Christian Vogel auch nochmals um Verständnis: „Auf nicht städtischen Flächen kann die Stadt auch nicht aktiv werden. Wir können die Eigentümer nicht verpflichten und auch nicht kontrollieren, wir können diese nur über die eingegangene Bürgermeldung informieren.“

„Es ist eine enorme Anzahl an Meldungen, die die Kolleginnen und Kollegen von Sör täglich erreicht. Im Durchschnitt sind es 37 Meldungen pro Tag, die bearbeitet und nachverfolgt werden müssen. Da es zum Vorjahr nochmals zu einer Steigerung der eingegangenen Meldungen kam, wird deutlich, dass wir mit dem Mängel-Melder ein Instrument anbieten, das in der Bürgerschaft gut ankommt“, betont der Bürgermeister.

Der Mängelmelder im Internet:

https://www.nuernberg.de/internet/soer_nbg/maengelmelder.html