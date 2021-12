Demonstration: Unter dem Titel "Gesundheit und Impfung" findet im Nürnberger Westen am Donnerstagabend (30. Dezember 2021) eine mobile Veranstaltung statt. Das berichten das Ordnungsamt und die Polizei Mittelfranken.

Die mobile Veranstaltung ist im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20 Uhr angemeldet. Hierbei kommt es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen, warnt die Polizei.

Demo "Gesundheit und Impfung" in Nürnberg: Diese Straßen sind betroffen

Die folgende Wegstrecke ist geplant: Auftaktkundgebung in der Ansbacher Straße - Petersauracher Straße - Überquerung Rotbuchenstraße - Fraasstraße - Albrecht-Thaer-Straße - Koloniestraße - Triesdorfer Straße - Steiner Weg - Neuendettelsauer Straße - Burgsalacher Straße - Überquerung Weißenburger Straße - Geraer Straße - Am Röthenbacher Landgraben - Charkovstraße - Am Röthenbacher Landgraben - Prager Straße - Am Röthenbacher Landgraben - Glasgowstraße - Gehweg Weißenburger Straße - Ramsberger Straße - Burgsalacher Straße - Ellingstraße - Röthenbacher Hauptstraße - Überquerung Ansbacher Straße - Ansbacher Straße/ Einmündung Dombühler Straße (Abschlusskundgebung).

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es in diesem Zeitraum im Bereich der genannten Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden "längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr", so die Polizei.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Vorschaubild: © NEWS5 / Merzbach (Symbolbild)