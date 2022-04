Am Montagabend (02.05.2022) findet eine Demonstration in der Nürnberger Innenstadt statt, weshalb Verkehrsteilnehmer mit Beeinträchtigungen rechnen müssen, so das Polizeipräsidium Mittlefranken.

Im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 20.45 Uhr ist folgende Wegstrecke betroffen:

Demonstration in Nürnberg - Hinweise für Verkehrsteilnehmer

Willy-Brandt-Platz (Auftaktkundgebung) - Marienstraße - Königstorgraben - Königstraße - Kaiserstr. - Fleischbrücke - Hauptmarkt Westseite - Rathausplatz - Theresienstraße - Theresienplatz - Judengasse - Rotschmiedsgasse - Neue Gasse - Hans-Sachs-Platz - Spitalbrücke - Heubrücke -Peter-Vischer-Straße - Katharinengasse - Marientorgraben - Marienstraße - Willy-Brandt-Platz (Abschlusskundgebung).

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es im genannten Zeitraum im Bereich der oben genannten Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.

