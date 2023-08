Der Name Can Uzun ist aktuell in aller Munde: Beim 1. FC Nürnberg hat der 17-Jährige innerhalb kürzester Zeit den Sprung vom Top-Talent zum vermeintlich wichtigsten Spieler geschafft. Obwohl die Saison noch jung ist, sprechen die Leistungsdaten klare Worte: Sechs Tore und zwei Vorlagen in vier Pflichtspielen - diese Quote kann sich sehen lassen. Von der allgemeinen erfrischenden Spielweise, mit der Uzun über den Rasen fegt, ganz zu schweigen. Sein steiler Aufstieg kommt für viele überraschend, hat sich aber schon länger abgezeichnet.

Geboren in Regensburg (Jahrgang 2005) durchlief Uzun die Jugendabteilungen des SSV Jahn und des FC Ingolstadt, ehe es ihn 2019 an den Valznerweiher ins Nachwuchsleistungszentrum des Clubs zog, wo er fulminant durchstartete. In der B-Junioren-Bundesliga erzielte Uzun in seinen erste fünf Spielen ebenso viele Tore, ehe die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. In der Saison 2021/22 traf Uzun in 22 Spielen 19-mal, was ihn in den Perspektivkader der Profis brachte. Dieser umfasst Talente, die auf lange Sicht möglichst nahe an der ersten Mannschaft gehalten werden und ihnen den Sprung möglichst leicht macht.

Nürnbergs Supertalent Can Uzun: Dominanz seit der Jugend

Auch in der U19 dominierte Uzun, erzielte 15 Treffer in 15 Bundesligaspielen und wurde Torschützenkönig in der Staffel Süd/Südwest. Diese Leistungen brachten ihm am Ende der Saison 2022/23 erst sein Debüt in der zweiten und dann in der ersten Mannschaft des Clubs. Für die U23 traf er im Spiel gegen den 1. FC Schweinfurt nur zwei Minuten nach seiner ersten Einwechslung. Am 32. Spieltag der 2. Bundesligasaison durfte er dann auch erstmals bei den Profis nach Einwechslung ran. Zum Saisonabschluss gegen Paderborn reichte es sogar für den ersten Startelfeinsatz - bei dem er die Zuschauer mit seiner Technik und sichtbaren Lust auf Fußball direkt begeisterte. Darauf baute das Talent auf, traf doppelt gegen Hannover 96 (inklusive eiskaltem Elfmetertor in der 95. Minute) und erzielte im DFB-Pokal einen Dreierpack beim Kantersieg gegen den FC Oberneuland. Der 17-Jährige wurde direkt zum Publikumsliebling.

Ein wichtiger Grund für Uzuns schnellen Aufstieg ist neben der Personalpolitik beim 1. FC Nürnberg auch der aktuelle Cheftrainer Christian Fiél, der dem 17-Jährigen regelmäßig das Vertrauen schenkt - und dafür belohnt wird. Allgemein gilt beim Club derzeit das Motto: Jugend forscht. Mit Nathaniel Brown und Ali Loune gehören neben Uzun zwei weitere Youngster zum festen Aufgebot. Der Erfolg gibt dem eingeschlagenen Weg recht. Das sieht man nicht nur beim FCN so. Bayern-Legende Paul Breitner lobte jüngst bei "Blickpunkt Sport": Der Club habe erkannt, dass man sich "niemanden kaufen kann, also muss er schauen, was er in der eigenen Jugend hat." Aus der Not also eine Tugend machen. "Wenn du dann das Glück hast, dass aus drei Jahrgängen ein oder zwei gute Typen herauskommen", führte Breitner weiter aus, "dann haben sie spätestens nach einer Saison genügend Erfahrung, um noch dominanter zu sein."

Auch Cheftrainer Fiél findet viel Lob für das Nürnberger Eigengewächs: "Individuell im Eins-gegen-eins mit seiner guten Technik - er kann dem Gegner weh tun". Vom Hype um seine Person ist Uzun aktuell wenig anzumerken, selbst wenn die "Bild"-Zeitung kürzlich vom "Nürnbergs größtem Talent seit Ilkay Gündogan" über den Shootingstar berichtete.

Zukunftspläne von Can Uzun: Nationalmannschaft und Club-Legende?

Uzuns Rolle in der Mannschaft sticht im Vergleich zu den anderen Talenten Loune und Brown dennoch hervor: Als gelernter Mittelstürmer läuft der Deutsch-Türke in Fiéls 4-3-3-System auf der Achter-Position im zentralen Mittelfeld auf. Von dort agiert Uzun als Spielmacher, holt Bälle von hinten und ist als Anspielstation im und um den Strafraum zu finden. Gleichzeitig stellt er seinen Torriecher unter Beweis und hat großen Anteil daran, dass der Club nach drei Spieltagen immerhin vier Punkte auf dem Konto hat.

Mit seinen aktuellen Leistungen hat sich Can Uzun auch bereits ins Blickfeld der Nationalmannschaft gespielt - allerdings wohl nicht der deutschen. Obwohl er sein gesamtes Leben in Deutschland verbracht hat, tendiert der 17-Jährige dazu, auch in Zukunft für das Heimatland seiner Eltern aufzulaufen, wo er bereits mehrere Spiele für die U17- und U18-Nationalmannschaften absolviert hat. Der türkische Verband (mit Nationaltrainer Stefan Kuntz) hatte sich schon seit längerer Zeit um die Dienste des Nürnbergers bemüht, während er beim DFB wohl unter dem Radar geflogen war. Jetzt scheint es für eine Offensive seitens der deutschen Nationalmannschaft wohl bereits zu spät.

Trotz der vielen Aufmerksamkeit, die Uzun aktuell auf sich zieht, wird dem 17-Jährigen sowohl von Vereins- als auch Medienseite Bodenständigkeit und Ruhe beschieden. Aktuell muss man sich also keine Sorgen machen, dass ihm der schnelle Erfolg zu Kopf steigen könnte - zumal er noch beweisen muss, dass er seine Leistungen auf lange Sicht fortsetzen kann.

Dann steht sicherlich auch dem Sprung in die türkische Nationalmannschaft nichts mehr im Weg. Vielleicht geht er eines Tages den gleichen Weg wie das Top-Juwel Arda Güler, der im Sommer von Galatasaray Istanbul zu Real Madrid wechselte. Wenn es nach den Clubfans geht, bleibt Uzun dem FCN aber noch lange erhalten und führt den "Ruhmreichen" nach schweren Jahren wieder zum Erfolg.