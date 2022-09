Nürnberg: Beliebtes Café "Frau Elster" will Fläche erweitern

Schon immer Platzprobleme: "Man steht sich immer im Weg"

"Man steht sich immer im Weg" Nachbarräume werden frei: Funktioniert die Crowdfunding-Kampagne?

Seit Monaten wollen die Inhaberinnen des kleinen Cafés "Frau Elster" ihren Laden vergrößern. "Das Problem gibt es schon seit Anfang an", erklärt Inhaberin Nicole Schmitt, die zusammen mit Larah Stephan den Laden führt. Da der Nachbarladen nun leer stehe, biete sich für die beiden eine Chance. Doch ohne Hilfe von außen sei es nicht machbar.

Nürnberger Café will sich vergrößern: "Wir haben zu wenig Platz für zu viele Kunden"

Das Café sei laut Schmitt immer gut besucht. "Man merkt richtig, wie das Viertel belebt wird. Hier kommen alle zusammen". Doch ein Problem schwebe schon immer über dem Café. "Wir haben zu wenig Platz für zu viele Kunden". Denn Sitzplatz-Kapazitäten sei für sie zu gering, aber auch bei der täglichen Arbeit sei es nicht leicht. "Man steht sich immer im Weg, Lebensmittel gehen aus, da die Kapazität zum Lagern zu klein ist".

Doch vor ein paar Monaten habe sich eine Chance für "Frau Elster" ergeben. "Der Nachbarladen neben dem Café ist freigeworden", erklärt Nicole Schmitt. Der Plan sei, die Räume aufzukaufen und das Café zu vergrößern. "Damit können wir den Lagerraum für die Lebensmittel vergrößern, ein eigenes Büro erschaffen und einen extra Gastraum zu Verfügung stellen". Ebenso würden die Plätze vor dem Café dadurch verdoppelt. "Wir sind ein Treffpunkt hier in der Südstadt, etwas Vergleichbares gibt es in der Umgebung nicht", erklärt sie.

Doch dafür fehlten momentan die Mittel. "Die Umnutzung des Ladens ist teuer sowie die Umsetzung in neue Räumlichkeiten", berichtet Schmitt. Deswegen haben die beiden Inhaberinnen eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, bei der gespendet werden kann. Das "absolute Minimum" an Geld seien "5500 Euro, um die Umnutzung zu stemmen". Geld, das darüber hinaus gespendet wird, werde in die Innenausstattung des Cafés gesteckt. Hier erfahrt ihr mehr über den aktuellen Stand der Crowdfunding-Kampagne.

Café "Frau Elster": "Besonderheit für die Südstadt"

Seit 2019 existiert das kleine Café "Frau Elster". "Ich habe schon früher für den Vorbesitzer Franco Bastian gearbeitet", berichtet Schmitt. "Als er dann aufgehört hat und den Laden schließen wollte, habe ich das Café zusammen mit Larah Stefan, einer langjährigen Kundin, übernommen". Da Bastian Architekt von Beruf sei, sei "die Einrichtung super schön gestaltet", erklärt Schmitt.

Schmitt sei Qualität wichtig, erklärt sie. "Wir achten sehr auf die Qualität bei unseren Produkten". So seien die Kuchen selbstgemacht, der Kaffee und die Milch von hoher Qualität. "Wir haben auch viele vegane Optionen. Zum Frühstück sind wir auch immer sehr gut besucht. Das ist schon eine Besonderheit für die Südstadt".

Auch interessant: Coburg: Traditionsgeschäft schließt nach mehr als 40 Jahren - "mit Zukunft der Branche sieht es schlecht aus"