Für Unruhe gesorgt hat am Morgen des Freitag (03. Februar 2023) eine Briefzustellung in Nürnberg.

Bei einem Bürogebäude ging ein auffälliges Kuvert ein, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Aufgrund "verdächtiger Merkmale" rief man die Polizei und die Feuerwehr hinzu. Diese sperrten den Bereich um den Königstorgraben und der Hopfenstraße vorsorglich für den Verkehr.

Brief löst Großeinsatz aus - Menschen müssen das Gebäude verlassen

Zu dieser Zeit war unklar, ob sich in dem Briefumschlag ein gefährlicher Gegenstand befand. Personen, die sich in dem Gebäude aufhielten, begaben sich deshalb sicherheitshalber ins Freie. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg verpackten den Gegenstand später in einen sicheren Behälter. Um zu prüfen, um was es sich genau handelt, wird dieser nun in einem Labor untersucht.

Jetzt hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

