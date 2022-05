Am Mittwochmorgen (11.05.2022) stand eine Fabrikhalle im Nürnberger Knoblauchsland in Flammen. In der Halle sollen sich Maschinen und Kartonagen befunden haben. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen in dem Gebäude.

Die Feuerwehr begann gegen 4 Uhr mit den Löscharbeiten und bekam das Feuer unter Kontrolle. Aktuell laufen noch die Nachlöscharbeiten. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind derzeit noch unklar.