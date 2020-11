250-Kilo-Bombe in Nürnberg gefunden: Am Samstag (28. November 2020) ist in Schnepfenreuth eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Stadt Nürnberg mitteilte, handelt es sich um eine 250-Kilo-Bombe englischer Bauart mit Heck- und Frontzünder. Der Fundort befindet sich auf freiem Feld in Schnepfenreuth zwischen Schleswiger Straße und Bamberger Straße.

Der Sprengmeister hat einen Evakuierungsradius von 500 Metern festgelegt. Ein Münz- und Schatzsucher hatte die Bomber gegen 14.45 Uhr auf einem Feld im Stadtteil Schnepfenreuth entdeckt. Für die Bevölkerung besteht aktuell keine Gefahr.

Evakuierung in Nürnberg: Münzsucher entdeckt 250-Kilo-Bombe

Ein drei Meter hoher Erdwall Richtung Osten schirmt die benachbarte Wohnsiedlung ab. In dem Gebiet sind rund 635 Anwohnerinnen und Anwohner gemeldet. Die Evakuierung der betroffenen Gebäude soll um 20 Uhr beginnen.

Die Stadt Nürnberg hat eine Betreuungsstelle in der Peter-Vischer-Schule, Bielingplatz 2, eingerichtet. Der Beginn der Entschärfung ist voraussichtlich um 21 Uhr geplant. Die Stadt Nürnberg hat ein Bürgertelefon unter 09 11 / 64 37 58 88 eingerichtet.