Nürnberg: Restaurant "Muro" steht kurz vor der Eröffnung

Italienisches Lokal soll "Dolce Vita" in die Stadt bringen

soll in die Stadt bringen Beliebtes "Alois" geschlossen - bekannte Gastronomen übernehmen Räumlichkeiten

Martin Diermeier und Agata Max sind die Betreiber der Prosciutteria "Il Disperato" und der Bar "Heinrich's" in Nürnberg und wollen nun ein weiteres Lokal aufmachen: Der Italiener "Muro" soll bald in der Bergstraße 30 seine Türen öffnen. Der neue Laden zieht in die Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants "Alois", das seit Ende des Jahres 2022 geschlossen ist. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt Agata Max, wann die Neueröffnung stattfinden und, was die Gäste erwarten wird.

Ein neues italienisches Restaurant wird bald in Nürnberg eröffnen: Mit dem "Muro" erfüllen sich die Betreiber einen Traum

"Wir lieben Italien und italienisches Essen", schwärmt Max. Aus diesem Grund hätten sie und ihr Mann auch ihren ersten Laden, das "Il Disperato", eröffnet. Dort können sie allerdings nur kalte Gerichte offerieren, da die Prosciutteria keine geeignete Küche habe, in der aufwendig gekocht werden kann. "Unser Traum war es schon immer, italienische warme Küche anzubieten", dies sei mit dem "Muro" nun möglich. Ende 2022 sei der Inhaber des "Alois" auf das Paar zugekommen, sie haben das Restaurant daraufhin "sehr spontan" übernommen, erklärt Max.

Die Betreiberin erläutert, wie sie bei der Namensgebung des neuen Ladens vorgegangen sind: "Wir haben festgestellt, dass die Mauer der Kaiserburg direkt vor unserem Fenster ist und haben das Restaurant 'Muro' genannt, was übersetzt 'Mauer' bedeutet." Das Paar wolle das "Dolce Vita" - also das "süße Leben" - aus Italien nach Nürnberg bringen. Der Platz, an dem das neue Restaurant steht, erinnere die beiden an die "Piazzettas" in Italien, auf denen Einheimische und Touristen verweilen können. Demnach werde auch eine Terrasse im Frühjahr gebaut sowie eine dauerhafte feste Außenbar.

Welche Speisen auf der Karte im "Muro" stehen werden, will Max noch nicht verraten, doch sie sagt soviel: "Es ist eine klassische italienische Küche, aber modern und neu interpretiert." Das neue Restaurant in Nürnberg werde Mitte/Ende Januar 2023 eröffnen, das genaue Datum stehe noch nicht fest, so Max. Die Webseite des Italieners werde erst in ein paar Tagen freigeschaltet werden.

