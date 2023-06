In der Bayreuther Straße in Nürnberg ereignete sich am Dienstagmorgen (20. Juni 2023) ein Wasserrohrbruch. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten eine Hauptleitung beschädigt, erklärt der Versorger N-Ergie. In der Folge kam es zu einem größeren Austritt von Trinkwasser.

Zwar waren die Techniker der N-Ergie schnell vor Ort und stoppten den Wasseraustritt mithilfe der Absperrschieber, doch am Mittag sind einige Anwohner nach wie vor von der Trinkwasserversorgung getrennt.

Wasserrohrbruch in Nürnberg - Bagger beschädigt Hauptleitung

"Da die Fahrbahn durch den Rohrbruch teilweise überschwemmt wurde, wurde die Bayreuther Straße vorübergehend von der Feuerwehr halbseitig gesperrt", so die N-Ergie. Aktuell sind die Hausnummern 17 und 19 der Bayreuther Straße vom Trinkwassernetz getrennt. Die Techniker arbeiten an der Reparatur der Leitung.

In Nürnberg kam es zu einem großen Wasserrohrbruch.

Die Bayreuther Straße wurde zwischen Pirckheimerstraße und Rathenauplatz kurzfristig gesperrt. Diese Vollsperrung in Nürnberg wurde jedoch bereits wieder aufgehoben, nun kann der Verkehr wieder in beide Richtungen fließen.

