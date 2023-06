A3 bei Nürnberg am Wochenende teils gesperrt - "wichtiger Meilenstein steht bevor"

A3 bei Nürnberg am Wochenende stellenweise gesperrt - aufwendige Bauarbeiten

stellenweise - aufwendige Bauarbeiten Strecke zwischen Nürnberg-Behringersdorf und Autobahnkreuz Nürnberg zeitweise dicht

zwischen und zeitweise dicht Dauer der Sperrungen: Samstagabend (17. Juni 2023) bis Sonntagfrüh (18. Juni 2023)

(17. Juni 2023) (18. Juni 2023) Autobahnbetreiber bittet um "erhöhte Vorsicht" - hier wird der Verkehr umgeleitet

Die A3 bei Nürnberg ist am Wochenende stellenweise nicht befahrbar. Wegen umfangreicher Bauarbeiten komme es zu nächtlichen Sperrungen, kündigt die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes im Vorfeld an. Betroffen ist demnach der Autobahnabschnitt zwischen der Anschlussstelle Nürnberg-Behringersdorf und dem Autobahnkreuz Nürnberg.

A3 zwischen Nürnberg-Behringersdorf und Autobahnkreuz Nürnberg: Nächtliche Sperrungen angekündigt

Laut dem Autobahnbetreiber wird am kommenden Wochenende aufgrund des Brückenersatzneubaus nahe dem Autobahnkreuz Nürnberg jeweils eine Fahrtrichtung der A3 gesperrt. "Ein wichtiger Meilenstein für den Ersatzneubau des Bauwerks 401b, welches kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg einen öffentlichen Feld- und Waldweg über die A3 überführt, steht bevor", erklärt die Autobahn GmbH. Die Stahlfertigteile werden demnach "just in time" auf die Baustelle angeliefert und dort gleich eingebaut.

In der Nacht von Samstag (17. Juni 2023) auf Sonntag (18. Juni 2023) werde von 22 bis circa 6 Uhr die A3 im Bereich zwischen der Anschlussstelle Nürnberg-Beringersdorf und dem Autobahnkreuz Nürnberg gesperrt, um das Bauwerk einzuheben. "Bitte folgen Sie der ausgewiesenen Umleitungsbeschilderung", appelliert der Autobahnbetreiber in seiner Presseinformation. Die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer demnach um "erhöhte Vorsicht" im Baustellenbereich.

Die A3 wird zwischen den beiden Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen seit Jahren ausgebaut. Das Großprojekt kostet insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro. Doch wann erfolgt eigentlich die Fertigstellung?