Nürnberg: Bäume müssen wegen Sturmschäden gefällt werden - Unschlittplatz gesperrt

Wie die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung berichtet, fällt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) am Donnerstag, 7. September 2023, zwei Weiden unterhalb des Henkerstegs, die durch den Sturm am Donnerstag, 17. August 2023, stark beschädigt wurden.

Um die ganztägigen Arbeiten durchzuführen, wird der Unschlittplatz vor den Hausnummern 7 und 7a gesperrt.

Die beiden Bäume müssen bis auf die Wurzelstöcke, die zur Ufersicherung und zum Wiederaustrieb im Ufer verbleiben, entfernt werden. Dies ist notwendig, um einen geregelten Abfluss der Pegnitz ohne unkontrollierten Aufstau gewährleisten zu können und um Schäden durch losgerissene Baumteile an den Wehren zu vermeiden. Eine Ersatzpflanzung ist vorgesehen.