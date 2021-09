Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock besucht Nürnberg und Würzburg

Die Kanzlerkandidat*innen Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) kommen nach Franken. Das berichten die beiden Parteien. Armin Laschet (CDU) hat seine Termine bislang noch nicht bekannt gegeben.

Baerbock und Scholz in Nürnberg: Das sind die Termine

Am 13. September 2021 kommt Annalena Baerbock nach Nürnberg. Dort wird sie vor dem Rathaus am Kornmarkt sprechen. Die Veranstaltung geht von 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Zuvor war Baerbock mit Bamberg bereits in Franken.

Olaf Scholz kommt am 19. September nach Nürnberg. Seine Wahlkampfveranstaltung wird dort im Biergarten Tucherhof in der Marienbergstraße 110 stattfinden. Um 9.30 Uhr geht es los.

Von Armin Laschet sind bislang keine Termine in Franken bekannt, eine Anfrage von inFranken.de läuft derzeit.

Würzburg, Erlangen, Bayreuth: Wahlkampfveranstaltungen der Grünen mit Baerbock und Habeck in Franken

Die Wahlkampftour der Grünen unter dem Motto "Bereit, weil ihr es seid" macht zusätzlich noch Halt in anderen fränkischen Städten:

Würzburg: 15. September, 11.30-13 Uhr, Talavera

15. September, 11.30-13 Uhr, Talavera Erlangen : 15. September, 15-16.30 Uhr, Schlossplatz

: 15. September, 15-16.30 Uhr, Schlossplatz Bayreuth: 16. September, 18.30-20 Uhr, Ehrenhof

Bei all diesen Events wird Robert Habeck sprechen. Ebenfalls in Würzburg wird Annalena Baerbock sprechen, allerdings erst am 22. September 2021 zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr auf der Talavera.

Olaf Scholz in Hof: Weitere Termine

Neben Nürnberg hat Olaf Scholz hat noch einen weiteren Termin in Franken: Am 18. September spricht der Kanzlerkandidat in Hof. Los geht es um 18.30 Uhr. Nähere Details konnte die SPD-Pressestelle noch nicht bekannt geben.

