Norma in Nürnberg: Bild von leerem Klopapier-Regal trifft im Netz auf Unverständnis: Ein auf einer Nürnberger Facebook-Seite geteiltes Foto sorgt teilweise für Kopfschütteln. Das Bild wurde laut Angaben des Fotografen am Montagabend (21. März 2022) in einer Nürnberger Norma-Filiale aufgenommen und zeigt ein leeres Ladenregal. Wo sonst mehrere Sorten Toilettenpapier zur Auswahl gestapelt sind, klafft eine Lücke.

Klopapier war bereits in der Anfangszeit der Corona-Pandemie in vielen Supermärkten und Discountern Mangelware. Infolge des Ukraine-Kriegs kommt es nun wohl mitunter zu erneuten Hamsterkäufen bei dem Haushaltsprodukt. "Man könnte meinen, es wäre der 19. März 2020", hält ein Facebook-User dementsprechend fest, "da sah es auch so aus." Jemand anderes konstatiert lapidar: "Beschissene Zeiten."

Hamsterkäufe bei Norma in Nürnberg? Foto führt zu Irritationen - "f ällt mir nix mehr ein"

Nach dem russischen Militärangriff auf die Ukraine kommt es im Einzelhandel teils zu Lieferengpässen und ausverkauften Produkten. Der Umstand, dass in der Norma-Filiale in Nürnberg nun offenbar vorübergehend auch Toilettenpapier nicht verfügbar war, lässt manche Erinnerung an die Waren-Hortungen während der zweiten Corona-Welle wachwerden. "Fängt das wieder an mit den Hamsterkäufen, oder was?", fragt jemand irritiert in die Runde.

"Ich frag mich: Was haben die Leute mit dem vor zwei Jahren gehamsterten Klopapier gemacht?", schreibt eine Facebook-Nutzerin. "Das hätte doch locker für die nächsten 5 Jahre reichen müssen." Eine andere Frau liefert prompt die Antwort: "Frittieren sie jetzt im Sonnenblumenöl!", erklärt sie augenzwinkernd. "Fällt mir nix mehr ein", kommentiert eine weitere Userin das Bild mit dem leeren Klopapier-Regal. Ein Mann zweifelt angesichts des Fotos gar am Verstand mancher Zeitgenossen. "So aufgepasst: Das hier ist keine Aufforderung zu einer Challenge", betont er. "Aber wie blöd kann der Mensch eigentlich sein?"

Hinweis: Eine Anfrage von inFranken.de, inwieweit es bei Toilettenpapier und anderen Produkten aktuell einen Lieferengpass gibt, blieb von Norma bislang unbeantwortet.

