Nürnberg: Auftritt von Star-Rapper Farid Bang kurzfristig abgesagt

Publikum in Kultclub "Won" war bereits vor Ort - Musiker nicht auf Bühne

war bereits vor Ort - Musiker nicht auf Bühne Video auf TikTok soll angeblichen Grund zeigen

soll "Definitiv nicht der Fall": Veranstalter widerspricht

Es sollte ein grandioser Freitagabend (18. November 2022) im Nürnberger "Won" in der Regensburger Straße werden. Doch dann kam alles anders. Denn der groß angekündigte Star-Rapper Farid Bang, eine der bekanntesten deutschen Hip-Hop-Größen, stand am Ende gar nicht auf der Bühne. Auf TikTok kursiert nun ein Video, in dem der angebliche Grund für den abgesagten Auftritt genannt wird. Doch dem widerspricht der Veranstalter gegenüber inFranken.de vehement.

Farid Bang sagt Auftritt in Nürnberg mitten in der Nacht ab - "tut mir leid um eure Zeit"

"Der Banger besucht uns diesen Freitag am 18.11.2022 und wird live vor Ort sein! Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, den Eingangsbereich für FARID BANG deutlich zu verbreitern", hieß es am vergangenen Dienstag (15. November 2022) in einer Ankündigung in den sozialen Medien. Ab 22 Uhr wurde das Event im "Won" für den Freitag angekündigt, die Werbetrommel für einen Platz in der VIP-Lounge und angebotene Pizzen kräftig gerührt.

Doch dann die enttäuschende Nachricht für die Besucher und Besucherinnen: Der Auftritt von Farid Bang in Nürnberg wurde kurzfristig abgesagt. Später - laut User-Aussagen gegen 3 Uhr in der Nacht - fanden die Fans des Rappers dann ein Statement auf seinem Instagram-Kanal. "Yo Leute, der Auftritt findet heute leider nicht statt", heißt es darin.

"Alle, die Eintritt gezahlt haben, bekommen ihr Geld an der Abendkasse zurück. Es tut mir leid um eure Zeit, ich hätte mich gefreut, heute auftreten zu können", schrieb der Künstler weiter. "Ich hoffe, wir können das bald nachholen." Bei ihm sei "alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen".

"Definitiv nicht der Grund": Veranstalter des "Won"-Events äußert sich

Den Grund für die Absage nannte der Rapper nicht. Am darauffolgenden Tag tauchte dann ein Video bei TikTok auf, in dem es heißt, der Auftritt sei abgeblasen worden, "weil kaum jemand da war". Tatsächlich sind zumindest im Club verhältnismäßig wenige Personen zu sehen. Aber steckte wirklich mangelndes Interesse an dem bekannten Hip-Hopper dahinter?

"Won"-Geschäftsführer Gunther Göbbel kann hierzu keine Aussagen treffen. "Freitags vermieten wir die Location nur", erklärt er und verweist auf den zuständigen Veranstalter Ruya Events. Dort hat man bereits von dem Video Wind bekommen, wie eine Sprecherin gegenüber inFranken.de erklärt. "Dass zu wenig Leute da waren, war definitiv nicht der Grund, das ist einfach falsch", erklärt sie.

Man habe das TikTok-Video bereits deshalb gemeldet, heißt es. Der abgesagte Auftritt von Farid Bang in Nürnberg habe an "gewissen Umständen gelegen, die wir nicht erwartet haben". Mehr dürfe sie zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, so die Sprecherin. Wer an der Abendkasse gezahlt habe, habe sein Geld bereits zurückerhalten, "Online-Käufe werden heute vollständig erstattet", sagt sie. Man habe sich noch im Nürnberger "Won" bei den Gästen entschuldigt. Und wird es einen Ersatzauftritt des Rappers geben? "Da sind wir gerade in der Klärung", heißt es.

Auch spannend: In "unscheinbarer Kaschemme" - neues China-Restaurant bietet außergewöhnliche Sichuan-Küche